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Клубника круглый год: открытие лучших сортов для вашего участка

2:34
Садоводство

Мечта о лакомстве из клубники может осуществиться благодаря возможности собирать урожай с ранней весны до наступления холодов. Современные садоводы могут наслаждаться клубникой всё лето, используя ремонтантные сорта, которые не только обогащают рацион, но и украшают сад и балкон.

Клубника круглый год: открытие лучших сортов для вашего участка
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Сорт "Елизавета 2" привлекает крупными ягодами, которые могут достигать 125 г. Мякоть отличается средней плотностью, сочностью и ароматом. Для поддержания размера ягод этот сорт требует ежегодного обновления. Он также подходит для вертикального озеленения и плодоносит уже в первый год после посадки.

Гибрид "Искушение F1" предлагает уникальный мускатный вкус. С мая до заморозков радует крупными ягодами весом около 30 г. Плотная и сочная мякоть делает этот сорт особенно привлекательным для декоративного озеленения. На одном взрослом кусте может быть более 20 цветоносов, а уже через 1,5 месяца после высадки можно собрать около 1,5 кг урожая. Характеризуется круглогодичным плодоношением, не зависящим от длины светового дня.

Сорт "Diamante" был создан специалистами Калифорнийского университета и считается одним из лучших адаптированных сортов в стране. Он устойчив к болезням и вредителям, активно образует усы, а масса ягод составляет около 20 г. Мякоть сладкая, ароматная и сочная.

Сорт "Evie 2" был выведен английскими селекционерами и отличается хорошей засухоустойчивостью. С 10 м² можно собрать до 55 кг ягод, которые округлой формы и весом около 20 г.

"Московский деликатес" — это ранний сорт, который обильно плодоносит до поздней осени, характеризуется высокой морозоустойчивостью и устойчивостью к болезням. Кусты сильные и мощные, ягодам присуща ровная форма и красный цвет с послевкусием черешни.

Сорт "Albion" отличается высокой засухоустойчивостью и мощными цветоносами, которые не допускают наклона ягод к земле. Ягоды темно-красного цвета, крупные и плотные, что делает сорт хорошо транспортабельным. В южных регионах России не требует укрытия, а в средней полосе необходимо мульчирование на зиму.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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