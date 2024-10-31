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Как правильно подготовить теплицу к зиме: советы по осенней обработке

3:30
Садоводство

Осенняя обработка теплицы начинается после сбора всех культур, обычно в сентябре-октябре, и лучше выбрать для этого сухой и нежаркий день. Оптимальная температура для применения фунгицидов (например, Пик, Топаз, Гамаир, Квадрис) и инсектицидов (Фитоверм Форте) составляет выше +15 °C.

Как правильно подготовить теплицу к зиме: советы по осенней обработке
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Многие огородники предпочитают народные средства — йод, нашатырный спирт, перекись водорода, зеленку или марганцовку. Перед обработкой обязательно перекопайте почву, не разбивая комья, и очистите всю конструкцию теплицы, включая стены, рамы и грунт.

Зачем нужна осенняя обработка теплиц из поликарбоната

Осенняя обработка поликарбонатной теплицы важна для:

  • защиты культур, которые будут расти в следующем сезоне;
  • устранения зимующих вредителей и болезнетворных микроорганизмов.

Как подготовить теплицу к осенней обработке

Перед дезинфекцией из теплицы нужно убрать все растения и остатки зелени. Почву следует перекопать, оставив комья для лучшей дезинфекции и грунта, и элементов конструкции.

Когда обрабатывать теплицу осенью

Обработку следует начинать сразу после сбора урожая, не затягивая до холодов, ведь эффективность препаратов снижается при низких температурах. В зависимости от региона оптимальные сроки обработки могут отличаться:

  • Сибирь, Урал, европейский север: начало или конец сентября.
  • Средняя полоса, Подмосковье: вторая половина сентября.
  • Дальний Восток: сентябрь.
  • Южные регионы: октябрь.
  • Калининградская область: вторая половина октября.

Чем обработать теплицу осенью

Наиболее популярные средства для осенней обработки теплицы:

  • Хозяйственное мыло — раствор из 1 куска мыла на 10 л воды для всей конструкции.
  • Медный купорос — 2% раствор (200 г на 10 л воды) для дезинфекции почвы и конструкции.
  • Медный купорос + бордоская смесь — состав для обеззараживания почвы.
    Фунгициды (Абига-Пик, Топаз, Гамаир, Квадрис) и биофунгициды — для защиты от грибков.
  • Биопрепараты — Фитоспорин-М для грибной инфекции и Фитоверм Форте от вредителей.

Народные средства для обработки теплицы

  • Йод — 30 капель на 10 л воды.
  • Нашатырный спирт — 3 ст. ложки на 10 л воды.
  • Перекись водорода — 2 ст. ложки на 10 л воды.
  • Фурацилин — 5 таблеток на 5 л воды для полива почвы.
  • Зеленка — 30 капель на 10 л воды.
  • Марганцовка — розовый раствор, разогретый до +60 °C, пролить почву и накрыть на сутки.

Частые ошибки при обработке теплицы

  • Избегайте слишком сильного трения по поликарбонату, так как это может повредить его светопропускные свойства.
  • Не используйте серные шашки в металлических теплицах — это может привести к коррозии.
  • Следите за дозировкой препаратов, чтобы не повредить почву.
  • Не забывайте про средства защиты и проветривайте теплицу в процессе обработки.

После завершения обработки закройте теплицу и оставьте на несколько дней для максимальной дезинфекции.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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