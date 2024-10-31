Секреты уплотненных посевов: как вырастить урожай на ограниченной площади

4:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Уплотненные посадки становятся отличным решением для ограниченных площадей, позволяя удовлетворить желание выращивать разнообразные культуры. Важно вовремя досевать или высаживать растения взамен убранных и знать, какие овощи, когда и куда сажать.

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Уплотненные посевы и посадки

Уплотненные посевы открывают большие возможности, особенно в южных регионах с теплым безморозным периодом. В таких местах возможно продолжение уборки редиса, репы, салатов, капусты и других культур до зимы. Корнеплоды от поздних посевов лучше хранятся зимой, а некоторые культуры, например, фенхель, при поздних посевах не идут в стрелку.

К повторным посевам следует прибегать после уборки раннеспелых редьки, кольраби и моркови. При смене растений важно соблюдать ботанический принцип: чередовать культуры разных видов или семейств. Это позволяет растениям использовать разные питательные вещества и предотвращает истощение почвы. Например, кочанный салат, горох, лук, фенхель и редис являются малотребовательными культурами, тогда как капуста и тыква требуют более тучной почвы.

Существует также необходимость учитывать особенности корневой системы овощей. Некоторые виды имеют поверхностные корни (шпинат, редис), в то время как другие уходят глубже (морковь, пастернак). Чередование таких культур на одной грядке позволяет эффективно использовать плодородный слой почвы.

Размер надземной массы растений также влияет на урожайность. Светолюбивые культуры страдают от загущенных посевов: морковь плохо переносит затенение, а петрушка может заболеть при недостатке света. Напротив, теневыносливые виды, такие как кресс-салат, отлично переносят плотные посадки.

Растения с длительным вегетационным периодом (баклажан, перец, фенхель) следует высаживать в плотных группах, оставляя место для их роста. Это позволяет за несколько недель, когда между ними остается свободное место, вырастить скороспелые культуры, такие как шпинат и укроп.

Сроки повторных посевов

В июле рекомендуется сеять скороспелые зеленные культуры: кресс-салат, лук, редис, салат и шпинат. После уборки зелени в июле высеваются горох и фасоль, а также бобовые травы, которые можно использовать как сидераты. В августе можно продолжать высевать горчицу, капусту пекинскую, укроп и шпинат.

В сентябре перед заморозками делают озимые посевы зеленных растений. В начале октября высаживают лук и озимые сорта чеснока, а также шпинат. Ноябрь подходит для подзимних посевов редиса, капусты, моркови и петрушки.

Уход за повторными посевами и посадками

Подготовка почвы перед повторными посевами включает перекопку, рыхление и удаление сорняков. После уборки первого урожая следует провести мелкую обработку почвы с заделкой минеральных и органических удобрений. Для лучшего укоренения выращенную в закрытом грунте рассаду закаливают на свежем воздухе, защищая от солнца в первые дни.

Ключевым моментом является поддержание постоянной влажности почвы, особенно для капусты, чтобы избежать ее деревянисти. В условиях жары семена высаживаются в заранее политые бороздки, после чего почва замульчируется.

Основное внимание в дальнейшем уходе уделяется подкормкам, поливу и защите от вредителей. Декоративные овощные культуры можно высаживать из горшков, что значительно упрощает процесс.

Следуя изложенным рекомендациям, можно получать урожай в течение всего сезона, создавая красивый и продуктивный огород.

Уточнения

Посе́в — вид сельскохозяйственных работ — процесс высева семян растений в почву.

