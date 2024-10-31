Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как петрушка и шоколад влияют на сексуальное здоровье
Быстрый способ приготовления маринованной свеклы для любого стола
Экс-премьер Украины заявил об утрате Киевом права быть столицей
Министерство финансов планирует создать инструменты для долгосрочных сбережений для семей
Почему кошки скалятся и прищуриваются: объясняем феномен
Как правильно посадить чеснок под зиму и получить крепкий урожай
Секреты уплотненных посевов: как вырастить урожай на ограниченной площади
Александр Лукашенко выступил с критикой ШОС и БРИКС
Аспирант случайно обнаружил затерянный в джунглях город майя

Разгадайте секреты гибридизации роз с доктором Клименко

1:44
Садоводство

Создание нового сорта розы является осуществимой мечтой для садоводов. Для этого потребуются простые предметы, терпение и желание.

Разгадайте секреты гибридизации роз с доктором Клименко
Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna, CC BY-SA 4.0

Уникальную розу можно получить через мастер-класс по гибридизации, проведенный доктором биологических наук Зинаидой Константиновной Клименко в Никитском ботаническом саду в Ялте.

Необходимые материалы:
Розы, пинцет, самодельная кисточка из ластика, два изолятора (пергаментный и марлевый), навесные этикетки, журнал для записей и желание.

Этапы создания нового сорта

Определение цели: установить, какой сорт розы требуется получить (например, с помпонной формой и красной окраской).
Подготовка материалов: собрать пыльцу от отцовского сорта и выбрать мягкий бутон у материнского сорта. Удалить пыльники из материнского бутона.
Опыление: нанести пыльцу на рыльца пестиков с помощью самодельной кисточки.
Защита цветков: поместить цветок в пергаментный пакет, затем заменить его на марлевый.
Ведение журнала: записать даты и результаты каждого этапа гибридизации.
Сбор и посев семян: собирать плоды в конце октября и высаживать семена под зиму.
Отбор результатов: сеянцы зацветают в первый год, отбираются лучшие экземпляры для дальнейшей селекции.

История показывает, что создание новых сортов роз началось ещё в 300 году до н. э. с работ Теофраста. В России первым селекционером был Николай Андреевич Гартвис, создавший обширную коллекцию сортов.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Садоводство, цветоводство
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе Аудио 
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Садоводство, цветоводство
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает Аудио 
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Новости спорта
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы Аудио 
Популярное
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза

Эксперт по питанию предупреждает: хурму стоит избегать тем, кто подвержен образованию камней в почках и страдает диабетом.

Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Собаки с упрямым характером: список пород
Собаки с упрямым характером: список пород
Последние материалы
Александр Лукашенко выступил с критикой ШОС и БРИКС
Как правильно установить межкомнатные двери, чтобы не испортить интерьер
Назван простой способ ускорить движение очереди автомобилей на заправке
Как приготовить шашлык, который будет таять во рту: советы по маринаду
Чистый маникюр: пять стильных идей для светлого нейл-арта осенью
Всё для людей: что удивляет путешественников в Японии
Врач рассказала, что нельзя делать при ношении брекетов
Регина Тодоренко призналась, что ест в туалете фастфуд, чтобы не делиться с детьми
Разгадайте секреты гибридизации роз с доктором Клименко
Овощи, злаки и кисломолочные: суперпродукты против холестерина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.