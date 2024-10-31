Разгадайте секреты гибридизации роз с доктором Клименко

Создание нового сорта розы является осуществимой мечтой для садоводов. Для этого потребуются простые предметы, терпение и желание.
Уникальную розу можно получить через мастер-класс по гибридизации, проведенный доктором биологических наук Зинаидой Константиновной Клименко в Никитском ботаническом саду в Ялте.
Необходимые материалы:
Розы, пинцет, самодельная кисточка из ластика, два изолятора (пергаментный и марлевый), навесные этикетки, журнал для записей и желание.
Определение цели: установить, какой сорт розы требуется получить (например, с помпонной формой и красной окраской).
Подготовка материалов: собрать пыльцу от отцовского сорта и выбрать мягкий бутон у материнского сорта. Удалить пыльники из материнского бутона.
Опыление: нанести пыльцу на рыльца пестиков с помощью самодельной кисточки.
Защита цветков: поместить цветок в пергаментный пакет, затем заменить его на марлевый.
Ведение журнала: записать даты и результаты каждого этапа гибридизации.
Сбор и посев семян: собирать плоды в конце октября и высаживать семена под зиму.
Отбор результатов: сеянцы зацветают в первый год, отбираются лучшие экземпляры для дальнейшей селекции.
История показывает, что создание новых сортов роз началось ещё в 300 году до н. э. с работ Теофраста. В России первым селекционером был Николай Андреевич Гартвис, создавший обширную коллекцию сортов.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
Эксперт по питанию предупреждает: хурму стоит избегать тем, кто подвержен образованию камней в почках и страдает диабетом.