Разгадайте секреты гибридизации роз с доктором Клименко

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Создание нового сорта розы является осуществимой мечтой для садоводов. Для этого потребуются простые предметы, терпение и желание.

Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna, CC BY-SA 4.0

Уникальную розу можно получить через мастер-класс по гибридизации, проведенный доктором биологических наук Зинаидой Константиновной Клименко в Никитском ботаническом саду в Ялте.

Необходимые материалы:

Розы, пинцет, самодельная кисточка из ластика, два изолятора (пергаментный и марлевый), навесные этикетки, журнал для записей и желание.

Этапы создания нового сорта

Определение цели: установить, какой сорт розы требуется получить (например, с помпонной формой и красной окраской).

Подготовка материалов: собрать пыльцу от отцовского сорта и выбрать мягкий бутон у материнского сорта. Удалить пыльники из материнского бутона.

Опыление: нанести пыльцу на рыльца пестиков с помощью самодельной кисточки.

Защита цветков: поместить цветок в пергаментный пакет, затем заменить его на марлевый.

Ведение журнала: записать даты и результаты каждого этапа гибридизации.

Сбор и посев семян: собирать плоды в конце октября и высаживать семена под зиму.

Отбор результатов: сеянцы зацветают в первый год, отбираются лучшие экземпляры для дальнейшей селекции.

История показывает, что создание новых сортов роз началось ещё в 300 году до н. э. с работ Теофраста. В России первым селекционером был Николай Андреевич Гартвис, создавший обширную коллекцию сортов.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

