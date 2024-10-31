Важные нюансы окучивания картофеля, о которых нужно знать

Известно, что картофель следует окучивать, даже тем, кто никогда не занимался его посадкой. Однако существует несколько нюансов, касающихся этого процесса.
Разные источники предлагают различные рекомендации по высоте побегов, но большинство огородников предпочитают начинать раннее окучивание, ориентируясь на интуицию. Это может заменить прополку и рыхление, а также защитить всходы от заморозков, особенно если картофель сажается в начале мая.
Рекомендовано два окучивания: первое — в начале роста, второе — через 2-3 недели. Однако при необходимости можно проводить 3-4 окучивания, если растения требуют этого.
Окучивание следует проводить в утренние или вечерние часы, чтобы избежать стресса для растений. Идеально — после дождя, чтобы облегчить работу и увеличить урожай. Если дождей нет, следует увлажнить почву перед окучиванием.
Некоторые огородники используют альтернативные методы, такие как посадка под черный нетканый материал, что делает окучивание ненужным. Существует также метод разокучивания, при котором побеги стелятся по земле, оставляя лишь макушки на поверхности.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.