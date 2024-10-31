Важные нюансы окучивания картофеля, о которых нужно знать

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Известно, что картофель следует окучивать, даже тем, кто никогда не занимался его посадкой. Однако существует несколько нюансов, касающихся этого процесса.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Когда начинать окучивание

Разные источники предлагают различные рекомендации по высоте побегов, но большинство огородников предпочитают начинать раннее окучивание, ориентируясь на интуицию. Это может заменить прополку и рыхление, а также защитить всходы от заморозков, особенно если картофель сажается в начале мая.

Как часто следует окучивать

Рекомендовано два окучивания: первое — в начале роста, второе — через 2-3 недели. Однако при необходимости можно проводить 3-4 окучивания, если растения требуют этого.

Когда лучше всего окучивать

Окучивание следует проводить в утренние или вечерние часы, чтобы избежать стресса для растений. Идеально — после дождя, чтобы облегчить работу и увеличить урожай. Если дождей нет, следует увлажнить почву перед окучиванием.

Применяется ли окучивание всегда

Некоторые огородники используют альтернативные методы, такие как посадка под черный нетканый материал, что делает окучивание ненужным. Существует также метод разокучивания, при котором побеги стелятся по земле, оставляя лишь макушки на поверхности.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

