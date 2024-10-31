Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Овощи, злаки и кисломолочные: суперпродукты против холестерина
Какие иномарки всё ещё можно купить в России: список из 7 моделей
Турецкий ван: кошка, влюбленная в воду и активные игры
12 стражей дверей: находка века в Камбодже
Учёные выяснили, что изменение климата усилило последствия смертельных катастроф
Океан объединяет культуры и народы: выставка в честь второй кругосветной экспедиции Клуба 5 Океанов пройдёт в Москве
Как приготовить идеальный борщ
Спорный шаг: Еврокомиссия может использовать российские активы для покрытия убытков Euroclear
Уход за стопами в осенне-зимний период: правильно обуваем и грамотно ухаживаем

Важные нюансы окучивания картофеля, о которых нужно знать

1:24
Садоводство

Известно, что картофель следует окучивать, даже тем, кто никогда не занимался его посадкой. Однако существует несколько нюансов, касающихся этого процесса.

Важные нюансы окучивания картофеля, о которых нужно знать
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Когда начинать окучивание

Разные источники предлагают различные рекомендации по высоте побегов, но большинство огородников предпочитают начинать раннее окучивание, ориентируясь на интуицию. Это может заменить прополку и рыхление, а также защитить всходы от заморозков, особенно если картофель сажается в начале мая.

Как часто следует окучивать

Рекомендовано два окучивания: первое — в начале роста, второе — через 2-3 недели. Однако при необходимости можно проводить 3-4 окучивания, если растения требуют этого.

Когда лучше всего окучивать

Окучивание следует проводить в утренние или вечерние часы, чтобы избежать стресса для растений. Идеально — после дождя, чтобы облегчить работу и увеличить урожай. Если дождей нет, следует увлажнить почву перед окучиванием.

Применяется ли окучивание всегда

Некоторые огородники используют альтернативные методы, такие как посадка под черный нетканый материал, что делает окучивание ненужным. Существует также метод разокучивания, при котором побеги стелятся по земле, оставляя лишь макушки на поверхности.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Садоводство, цветоводство
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов Аудио 
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Еда и рецепты
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила Аудио 
Популярное
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей

Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.

2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Собаки с упрямым характером: список пород
Собаки с упрямым характером: список пород
Последние материалы
Уход за стопами в осенне-зимний период: правильно обуваем и грамотно ухаживаем
Олимпийской чемпионке закидали автомобиль бутылками с алкоголем
Врач раскрыла, как распознать высокий уровень холестерина по глазам
Лавандовый раф или человек? Кто такой Николай Василенко и почему он стал звездой интернета
Как правильно хранить еду в холодильнике, чтобы она не портилась
Штампованные или литые: как не ошибиться с выбором дисков на осень и зиму
В Омске разработали уникальный хлеб с фиолетовым оттенком
Как приготовить полезную выпечку без ущерба для вкуса
Собака и её хозяин: что говорит любовь к животным
Бизнес за копейки: интересные идеи от опытного инвестора
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.