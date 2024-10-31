Ягоды годжи в саду: ваш путь к здоровью и долголетию

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ягоды годжи, также известные как дереза, становятся всё более популярными благодаря своей репутации источника здоровья. Считается, что эти ягоды обладают множеством полезных свойств и могут помочь в снижении веса. В этой статье рассмотрены преимущества и методы выращивания ягод годжи на даче.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeon Sang O, PDM

Дереза обыкновенная, которую часто называют волчьей ягодой или тибетским барбарисом, принадлежит к семейству Пасленовых. Ягоды годжи растут на кустарниках высотой до трёх метров с колючими ветвями и мелкими листьями. Цветки растения появляются с июня до октября и могут быть розовыми или пурпурными. Плоды имеют продолговатую форму, достигают длины до двух сантиметров и начинают плодоносить через три года после посадки.

Способы размножения. Размножение годжи возможно несколькими способами:

Семенами: Сеять семена весной в теплицу, затем прищипывать верхушки для лучшего кустистости.

Вегетативно: Полуодревесневшими черенками длиной около десяти сантиметров, которые высаживаются в теплицу или под пленку.

Посадка. Для посадки дерезы подходят солнечные места с любым типом почвы, но желательно избегать застоя воды. Рекомендуется весной готовить ямы размером 50-60 см в диаметре и 40 см в глубину, добавляя удобрения в грунт. Саженцы следует немного заглубить и полить.

Уход. Полив после посадки проводится не чаще двух раз в неделю. Дереза не требует частых подкормок, но молодые растения могут получать удобрения в период вегетации. Обрезка помогает поддерживать здоровье растения, так как новые побеги отрастают от старой древесины. В зимний период кусты могут вымерзать, поэтому рекомендуется укрывать их лапником или помещать в контейнеры.

Лечебные свойства. Ягоды годжи содержат множество полезных веществ, включая витамин C и полисахариды. Они используются для повышения иммунитета и поддержания здоровья при анемии и гипертонии. Сушёные ягоды имеют специфические свойства, поэтому рекомендуется аккуратно собирать их, избегая контакта с соком.

Популярные сорта. Наиболее известным сортом является 'Новый большой', который отличается крупными сладкими плодами и устойчивостью к городским условиям. Другие сорта, такие как 'Лхаса' и 'Китайский Годжи', также подходят для средней полосы.

Следуя указанным рекомендациям, можно успешно вырастить ягоды годжи на даче и наслаждаться их уникальными свойствами.

Уточнения

Дереза́ обыкнове́нная или Дереза бербе́ров (лат. Lýcium bárbarum) — вид деревянистых растений рода Дереза (Lycium) семейства Паслёновые (Solanaceae).

