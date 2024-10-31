Ягоды годжи в саду: ваш путь к здоровью и долголетию

Ягоды годжи, также известные как дереза, становятся всё более популярными благодаря своей репутации источника здоровья. Считается, что эти ягоды обладают множеством полезных свойств и могут помочь в снижении веса. В этой статье рассмотрены преимущества и методы выращивания ягод годжи на даче.
Дереза обыкновенная, которую часто называют волчьей ягодой или тибетским барбарисом, принадлежит к семейству Пасленовых. Ягоды годжи растут на кустарниках высотой до трёх метров с колючими ветвями и мелкими листьями. Цветки растения появляются с июня до октября и могут быть розовыми или пурпурными. Плоды имеют продолговатую форму, достигают длины до двух сантиметров и начинают плодоносить через три года после посадки.
Способы размножения. Размножение годжи возможно несколькими способами:
Посадка. Для посадки дерезы подходят солнечные места с любым типом почвы, но желательно избегать застоя воды. Рекомендуется весной готовить ямы размером 50-60 см в диаметре и 40 см в глубину, добавляя удобрения в грунт. Саженцы следует немного заглубить и полить.
Уход. Полив после посадки проводится не чаще двух раз в неделю. Дереза не требует частых подкормок, но молодые растения могут получать удобрения в период вегетации. Обрезка помогает поддерживать здоровье растения, так как новые побеги отрастают от старой древесины. В зимний период кусты могут вымерзать, поэтому рекомендуется укрывать их лапником или помещать в контейнеры.
Лечебные свойства. Ягоды годжи содержат множество полезных веществ, включая витамин C и полисахариды. Они используются для повышения иммунитета и поддержания здоровья при анемии и гипертонии. Сушёные ягоды имеют специфические свойства, поэтому рекомендуется аккуратно собирать их, избегая контакта с соком.
Популярные сорта. Наиболее известным сортом является 'Новый большой', который отличается крупными сладкими плодами и устойчивостью к городским условиям. Другие сорта, такие как 'Лхаса' и 'Китайский Годжи', также подходят для средней полосы.
Следуя указанным рекомендациям, можно успешно вырастить ягоды годжи на даче и наслаждаться их уникальными свойствами.
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