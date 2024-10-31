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Ягоды годжи в саду: ваш путь к здоровью и долголетию

2:52
Садоводство

Ягоды годжи, также известные как дереза, становятся всё более популярными благодаря своей репутации источника здоровья. Считается, что эти ягоды обладают множеством полезных свойств и могут помочь в снижении веса. В этой статье рассмотрены преимущества и методы выращивания ягод годжи на даче.

Ягоды годжи в саду: ваш путь к здоровью и долголетию
Фото: commons.wikimedia.org by Jeon Sang O, PDM

Дереза обыкновенная, которую часто называют волчьей ягодой или тибетским барбарисом, принадлежит к семейству Пасленовых. Ягоды годжи растут на кустарниках высотой до трёх метров с колючими ветвями и мелкими листьями. Цветки растения появляются с июня до октября и могут быть розовыми или пурпурными. Плоды имеют продолговатую форму, достигают длины до двух сантиметров и начинают плодоносить через три года после посадки.

Способы размножения. Размножение годжи возможно несколькими способами:

  • Семенами: Сеять семена весной в теплицу, затем прищипывать верхушки для лучшего кустистости.
  • Вегетативно: Полуодревесневшими черенками длиной около десяти сантиметров, которые высаживаются в теплицу или под пленку.

Посадка. Для посадки дерезы подходят солнечные места с любым типом почвы, но желательно избегать застоя воды. Рекомендуется весной готовить ямы размером 50-60 см в диаметре и 40 см в глубину, добавляя удобрения в грунт. Саженцы следует немного заглубить и полить.

Уход. Полив после посадки проводится не чаще двух раз в неделю. Дереза не требует частых подкормок, но молодые растения могут получать удобрения в период вегетации. Обрезка помогает поддерживать здоровье растения, так как новые побеги отрастают от старой древесины. В зимний период кусты могут вымерзать, поэтому рекомендуется укрывать их лапником или помещать в контейнеры.

Лечебные свойства. Ягоды годжи содержат множество полезных веществ, включая витамин C и полисахариды. Они используются для повышения иммунитета и поддержания здоровья при анемии и гипертонии. Сушёные ягоды имеют специфические свойства, поэтому рекомендуется аккуратно собирать их, избегая контакта с соком.

Популярные сорта. Наиболее известным сортом является 'Новый большой', который отличается крупными сладкими плодами и устойчивостью к городским условиям. Другие сорта, такие как 'Лхаса' и 'Китайский Годжи', также подходят для средней полосы.

Следуя указанным рекомендациям, можно успешно вырастить ягоды годжи на даче и наслаждаться их уникальными свойствами.

Уточнения

Дереза́ обыкнове́нная или Дереза бербе́ров (лат. Lýcium bárbarum) — вид деревянистых растений рода Дереза (Lycium) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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