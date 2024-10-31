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Как получить обильный урожай черной смородины: секреты и советы

1:33
Садоводство

Смородина — популярная ягода, особенно черная. Она легко размножается, морозоустойчива и быстро вступает в плодоношение. При правильном уходе черная смородина может обеспечить высокий урожай.

Как получить обильный урожай черной смородины: секреты и советы
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

Секреты обильного урожая черной смородины

  • Разнообразие сортов: Для гарантированного урожая рекомендуется высаживать несколько сортов смородины, цветущих в разное время, чтобы избежать потерь в случае заморозков.
  • Расстояние между кустами: Кусты следует сажать на расстоянии не менее 1 метра, оптимально — 2 метра. При недостаточном расстоянии урожайность снижается.
  • Правильная подкормка: Смородина нуждается в питательных веществах. Эффективным способом является настой картофельной кожуры, который готовится из литровой банки высушенной кожуры на 10 литров кипящей воды.
  • Защита от вредителей: Важно проводить профилактические осмотры кустов и использовать горячую воду для обработки, чтобы уничтожить вредителей.
  • Полив: Смородина — влаголюбивое растение. Полив нужно проводить 4-5 раз за сезон, особенно в период активной вегетации.
  • Обрезка кустов: Обрезка помогает поддерживать кусты в здоровом состоянии. Оптимальное время для обрезки — осень.

Соблюдение этих секретов поможет обеспечить богатый урожай черной смородины и улучшить вкусовые качества ягод, которые также зависят от погодных условий.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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