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Малина на даче: как ухаживать и получать больше ягод

Садоводство

Для дачного участка малина — одна из самых любимых культур: ее ягоды ассоциируются с летом и солнечным теплом, а домашнее малиновое варенье — прекрасное средство от простуды. Чтобы получить от малины богатый урожай, достаточно знать и применять несколько простых рекомендаций.

Малина на даче: как ухаживать и получать больше ягод
Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, CC BY-SA 4.0

Выращивание малины будет успешным при условии, что выбран подходящий участок, соблюдены особенности ухода, а сами кусты получают достаточно питательных веществ. Для тех, кто планирует радоваться ягодам дважды в сезон, стоит обратить внимание на ремонтантные сорта, ведь они дают урожай не один раз за лето. Для остальных, обычных сортов, важно соблюдать несколько принципов ухода.

Малина обожает солнце: для полноценного созревания ей важно находиться на свету большую часть дня. Обильный полив также влияет на размер ягод и общий урожай, но, при этом, важно поддерживать баланс, не допуская пересыхания почвы.

Малина — растение благодарное: даже при малейшем удобрении кусты порадуют крупными ягодами. Хорошо, если при посадке почва была заранее обогащена компостом или перегноем, однако если этого не произошло, следует регулярно подкармливать малину органикой или комплексными удобрениями.

Чтобы усилить рост и улучшить плодоношение, требуется обрезка лишней поросли: лишние побеги отнимают у основного растения ресурсы. Мульчирование позволит поддерживать влагу в почве, и его рекомендуется выполнять в течение всего сезона. Также поможет подвязка, ведь кусты, за которыми ухаживают, реже загущаются, ягоды не пачкаются, а сам куст проще собирать.

Обрезка малины помогает удерживать ее в границах, поддерживать здоровье кустов и стимулировать рост. Удаление старых веток в конце сезона позволит кустам лучше перезимовать и приготовиться к следующему урожаю.

Хотя вредители редко поражают малину, профилактическая обработка с использованием народных средств или биопрепаратов поможет избежать неприятностей, не прибегая к химии.

Вот все советы, которые помогут наслаждаться свежей, крупной и вкусной малиной на своем участке, а зимой согреваться ароматным малиновым вареньем.

 

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур - княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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