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Лиственница в осеннем саду: посадка и секреты яркого цвета

2:59
Садоводство

Вопрос о том, какое дерево является самым распространенным в России, остается открытым для многих. Интуитивно многими называлась бы береза, как символ, воспетый русскими поэтами. Однако оказывается, что по количеству лиственница превосходит березу и незаслуженно обойдена вниманием великих классиков.

Лиственница известна своей требовательностью к условиям выращивания, что делает ее особенно привлекательной для садоводов. Дерево отличается от других хвойных не только тем, что осенью приобретает ярко-желтый оттенок, но и тем, что сбрасывает хвою, что с экологической точки зрения способствует освобождению от накопленных загрязняющих веществ. Это свойство делает лиственницу популярной в промышленных зонах.

Процесс посадки и ухода за лиственницей — трудоемкий, требует знаний и соблюдения определенных условий. Считается, что выращивать лиственницу труднее, чем ель или сосну, так как она плохо переносит пересадку и чувствительна к типу почвы. Рекомендуется выбирать хорошо прогретую почву, и избегать избыточной влажности и кислотности.

Для тех, кто решит выращивать лиственницу из семян, рекомендуется предварительная подготовка: их выдерживают 2-3 дня в холодной воде. Семена следует сеять неглубоко, на расстоянии около 10-12 см между рядами и с интервалом в несколько сантиметров в каждом ряду. Саженцы требуют регулярного полива и удобрения для оптимального роста.

Если был приобретен саженец лиственницы, оптимальными периодами для посадки считаются ранняя весна и осень. Высаживается растение на открытом месте в яму, засыпанную смесью дерновой земли и торфа. Корни нуждаются в своевременном поливе и легком компосте, но навоз не рекомендуется.

Лиственницы устойчивы к морозам, хотя некоторые сорта требуют укрытия весной. Полив особенно важен в засушливые периоды — взрослым деревьям потребуется около 20 литров воды 1-2 раза в неделю. Почву под молодыми деревцами мульчируют слоем торфа или опилок для защиты от сорняков. Виды лиственницы, такие как сибирская, американская, японская и европейская, имеют различия по внешнему виду и времени сбрасывания хвои.

Для сбора семян из шишек используется особая методика. Собирать их рекомендуется в ноябре, когда они полностью созрели. У лиственницы сибирской или японской шишки раскрываются от тепла, что упрощает извлечение семян. У европейской лиственницы шишки требуют механического раскрытия.

Лиственница — красивое и непростое в выращивании дерево, которое может стать украшением сада при соблюдении правил посадки и ухода.

Уточнения

Ли́ственница (лат. Lárix) — род древесных растений семейства Сосновые, одна из наиболее распространённых пород хвойных деревьев в мире.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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