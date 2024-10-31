Секреты посадки салата в горшке: новый урожай круглый год

В любом магазине, заходя в отдел овощей, легко найти листовой салат в горшочках. Благодаря корням, такие растения сохраняют свежесть дольше и лучше переносят хранение. Но это еще не всё: после того, как срежете зелень, салат можно снова посадить и наслаждаться новыми сочными листиками.
Посадить салат можно в любое время года. Чтобы "пересадить" его, начните с обрезки всех листьев, оставив 1-2 см над грунтом. Осторожно достаньте растение из горшочка, при необходимости разрезав его ножницами. Затем поместите корни в миску с отстоянной водой комнатной температуры. Как только появятся новые листики, а их длина достигнет 4-5 см, пересадите салат в горшок с универсальным грунтом.
Чтобы салат хорошо рос, достаточно поливать его раз в два дня и периодически опрыскивать листья. Подкормка не обязательна — свежие листья будут расти и без удобрений.
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