Секреты посадки салата в горшке: новый урожай круглый год

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В любом магазине, заходя в отдел овощей, легко найти листовой салат в горшочках. Благодаря корням, такие растения сохраняют свежесть дольше и лучше переносят хранение. Но это еще не всё: после того, как срежете зелень, салат можно снова посадить и наслаждаться новыми сочными листиками.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeffery Martin, PDM

Когда и как сажать салат в горшочке

Посадить салат можно в любое время года. Чтобы "пересадить" его, начните с обрезки всех листьев, оставив 1-2 см над грунтом. Осторожно достаньте растение из горшочка, при необходимости разрезав его ножницами. Затем поместите корни в миску с отстоянной водой комнатной температуры. Как только появятся новые листики, а их длина достигнет 4-5 см, пересадите салат в горшок с универсальным грунтом.

Уход за салатом в горшочке

Чтобы салат хорошо рос, достаточно поливать его раз в два дня и периодически опрыскивать листья. Подкормка не обязательна — свежие листья будут расти и без удобрений.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

