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Борщевик захватывает сад: что делать с опасными зарослями

2:56
Садоводство

Заросли борщевика Сосновского становятся всё более обширными и представляют серьёзную угрозу для здоровья человека и местной экосистемы. Несмотря на попытки использовать его в сельском хозяйстве, борщевик вышел за пределы ферм, распространяясь по полям и лугам, и с каждым годом захватывает всё больше территорий.

Борщевик захватывает сад: что делать с опасными зарослями
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, CC BY-SA 4.0

Растение выделяет фурокумарины — вещества, способные вызвать ожоги III степени при контакте с кожей под воздействием солнечных лучей. В тяжёлых случаях ожоги ведут к появлению тёмных пятен, которые могут сохраняться до полугода, а повторное воздействие солнечного света на повреждённые участки вызывает рецидивы. Накопление кумаринов в организме также может привести к развитию витилиго — неизлечимого состояния, при котором кожа теряет пигмент и образует белые пятна.

С борщевиком борются как на уровне отдельных участков, так и на обширных площадях. Локально можно использовать регулярное скашивание, мульчирование и гербициды, но эффективнее всего полное выкопывание корневищ. Однако одиночные меры часто оказываются недостаточными, особенно если речь идёт о плотных зарослях, занимающих большие площади.

Учёные Ботанического сада Института биологии Коми НЦ РАН разработали три основных метода, которые варьируются в зависимости от территории: для населённых пунктов эффективнее укрытие геоматериалами; для сельскохозяйственных угодий — вспашка с дискованием и посадка замещающих культур; вдоль дорог — использование гербицидов на основе глифосата.

При этом специалисты подчёркивают необходимость контроля результата в течение не менее трёх лет, поскольку любые меры требуют повторного применения.

Основной способ размножения борщевика — через семена, которые сохраняют всхожесть до пяти лет. Растение не способно к вегетативному размножению, но подземные почки позволяют ему восстанавливаться после скашивания. Для эффективной борьбы важно не допустить появления семян, поскольку даже одно растение, благодаря высокой плодовитости, может создать обширные колонии.

Борщевик также может отложить цветение до подходящего момента, и при благоприятных условиях быстро распространяется на прилегающие территории.

Ключевые рекомендации включают использование плотных укрывных материалов, фиксируемых по всей площади, и регулярное мульчирование. В агротехнике предпочтение отдаётся вспашке и последующему засеиванию, на которое потребуется несколько лет. Гербициды, которые применяются при высокой концентрации, требуют аккуратности и профессионального подхода, поскольку при неправильном использовании они могут уничтожить только часть растения.

Уточнения

Борщеви́к Сосно́вского (лат. Heracléum sosnówskyi) — крупное травянистое растение, вид рода Борщевик (Heracleum) семейства Зонтичные (Umbelliferae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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