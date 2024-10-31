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Вредители, болезни и уход плодовых деревьев: секреты здорового сада

3:02
Садоводство

Сад всегда приносит радость и чувство гордости. Вдохновляет видеть собственные деревья, плоды которых можно сорвать и тут же попробовать, ощущая свежесть и сочность каждого укуса. Но за внешним спокойствием скрывается ответственность, ведь растения требуют ухода и заботы, чтобы дарить урожай. Их здоровье, как и здоровье людей, зависит от многих факторов. Рассмотрим шесть ключевых причин, из-за которых плодовые деревья подвержены болезням.

Вредители, болезни и уход плодовых деревьев: секреты здорового сада
Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, CC BY-SA 4.0

Механические повреждения

Механические повреждения возникают из-за воздействия природных и человеческих факторов. Снегопад и лед могут ломать ветви, зайцы и грызуны — повреждать кору, а град и сильный ветер — травмировать листья и плоды. Небрежное обращение также оставляет следы на деревьях, которые становятся воротами для инфекций.

Термические повреждения

Перепады температур способны нанести деревьям значительный урон. Зимой морозы повреждают кору и корневую систему, особенно в случае недостаточного снежного покрова. Весенние заморозки угрожают цветкам и завязям, а в южных регионах летний перегрев оставляет ожоги на коре.

Нехватка или избыток влаги

Вода — жизненно важный ресурс для деревьев, а почвенная влажность должна поддерживаться на уровне 65-80%. Недостаток воды приводит к преждевременному старению листвы и сокращению продуктивного периода, тогда как избыток влаги может вызвать застой и способствует развитию грибковых заболеваний.

Заражение паразитами

Часто болезни деревьев вызываются паразитами — фитопатогенными грибами, бактериями и вирусами. Они проникают через раны на поверхности или через устьица и нарушают обмен веществ растения, ослабляя его и снижая урожайность.

Вредители

Органы плодовых деревьев являются источником пищи для множества вредителей, от насекомых до паукообразных. Вредители поражают все части растения, нанося ущерб как в текущем, так и в последующем году, ослабляя зимостойкость и устойчивость к болезням.

Нарушение режима питания

Для стабильного роста и плодоношения деревьям требуются определенные микро- и макроэлементы. Недостаток или избыток веществ приводит к дефициту, что ослабляет растение. Признаки нехватки азота, фосфора, калия и других элементов проявляются на листьях, побегах и плодах. Избыток азота, например, приводит к чрезмерному росту веток и снижению качества плодов.

Таким образом, здоровый сад требует внимательного ухода и регулярного наблюдения. Предупреждающие меры и своевременное внесение удобрений помогут поддерживать здоровье сада и получать богатый урожай.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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