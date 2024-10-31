Красивый сад без долгих ожиданий: самые быстрорастущие деревья для сада

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие привыкли считать, что деревья растут очень медленно, и для преображения сада или участка потребуются годы. Однако есть породы деревьев, которые способны расти удивительно быстро, позволяя заметно изменить ландшафт за короткое время.

Фото: commons.wikimedia.org by Camphora, CC BY-SA 4.0

Какие деревья выбрать для быстрого роста

Если вы хотите увидеть результаты уже через пару лет, обратите внимание на такие деревья, как ива и береза. Они эффектно смотрятся рядом с домом и быстро набирают высоту. К числу быстрорастущих относятся также тополь и акация, которые могут прибавлять по метру роста каждый год.

Особенности можжевельника

Можжевельник тоже достоин внимания: он растет активно и имеет привлекательный вид. Все виды можжевельника отличаются хорошими темпами роста, что делает его идеальным для тех, кто хочет быстро преобразить участок.

Другие варианты

Рябина, калина и ель тоже относятся к относительно быстрорастущим деревьям, как и некоторые декоративные сорта клена, которые можно использовать для создания живописного ландшафта.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

