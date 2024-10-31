Красивый сад без долгих ожиданий: самые быстрорастущие деревья для сада

Многие привыкли считать, что деревья растут очень медленно, и для преображения сада или участка потребуются годы. Однако есть породы деревьев, которые способны расти удивительно быстро, позволяя заметно изменить ландшафт за короткое время.
Если вы хотите увидеть результаты уже через пару лет, обратите внимание на такие деревья, как ива и береза. Они эффектно смотрятся рядом с домом и быстро набирают высоту. К числу быстрорастущих относятся также тополь и акация, которые могут прибавлять по метру роста каждый год.
Можжевельник тоже достоин внимания: он растет активно и имеет привлекательный вид. Все виды можжевельника отличаются хорошими темпами роста, что делает его идеальным для тех, кто хочет быстро преобразить участок.
Рябина, калина и ель тоже относятся к относительно быстрорастущим деревьям, как и некоторые декоративные сорта клена, которые можно использовать для создания живописного ландшафта.
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
Эксперт по питанию предупреждает: хурму стоит избегать тем, кто подвержен образованию камней в почках и страдает диабетом.