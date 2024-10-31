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Как правильно собирать картофель на хранение: проверенные советы

3:23
Садоводство

Август подходит к концу, и для многих это сигнал к началу уборки картофеля. Этот процесс, хотя и кажется простым, имеет множество нюансов, от правильного времени и подходящих методов до тонкостей подготовки картофеля для длительного хранения. Важно рассмотреть основные правила, которые помогут сохранить урожай на зиму.

Как правильно собирать картофель на хранение: проверенные советы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Оптимальным временем для уборки считается конец августа — начало сентября. Но на практике этот срок может меняться в зависимости от климата, сорта, условий посадки и ухода. Лучшим признаком зрелости картофеля является увядание ботвы. После её полного отмирания рекомендуется выкопать клубни в течение трёх недель — это способствует их лучшему хранению.

Ранние заморозки — ещё один фактор, указывающий на необходимость уборки. Даже если ботва ещё зелёная, нужно ускорить процесс: при повреждении морозом растение будет тратить накопленные в клубнях питательные вещества на восстановление листьев.

В некоторых случаях ботву целесообразно скашивать, например, когда посадка была поздней, и клубни не успевают созреть к началу холодов. Важно дать растению 7-10 дней после скашивания для завершения биологических процессов. Если картофель заражён фитофторой, ботву срезают и уничтожают, оставляя клубни в земле для дозревания на срок до трёх недель.

Погодные условия при уборке картофеля также играют значимую роль. В идеале процесс следует проводить в сухой день при температуре воздуха от +10 до +17 °С. Нежелательно копать клубни после дождя, чтобы избежать излишней влаги, которая способствует развитию болезней. Также лучше избегать утренней копки осенью, когда ночная прохлада может вызвать почернение клубней.

Выбор инструмента для уборки зависит от типа почвы и предпочтений. На рыхлых почвах можно вытягивать кусты за ботву, но на более плотных целесообразно использовать вилы или лопату, чтобы не повредить клубни. При этом необходимо соблюдать осторожность, ведь повреждённые клубни могут испортиться быстрее.

После уборки картофель полезно подсушить на открытом воздухе, чтобы очистить клубни и защитить их от гнилей. При этом не следует оставлять их на солнце слишком долго, чтобы не допустить выработку токсичного соланина. Затем картофель сортируется — повреждённые и мелкие клубни откладываются для быстрого использования. В процессе рекомендуется избегать частого пересыпания и ударов, чтобы не повредить клубни и не сократить срок их хранения.

Перед длительным хранением картофель должен пройти "реабилитационный период" в течение нескольких недель при температуре около +18 °С и высокой влажности воздуха (90-95%). За это время клубни дозревают, укрепляется их кожура, а возможные скрытые болезни проявляются, что позволяет отобрать на хранение только качественные экземпляры.

В итоге можно разложить картофель в ящики, где хорошая вентиляция обеспечит его долговременное хранение в подвале или погребе.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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