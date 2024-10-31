Обрезка и полив: что не рассказывают про уход за розами

Цветущий сад, в центре которого красуются розы, — гордость любого дачника. Однако вырастить здоровые кусты этих цветов не так просто, поскольку розы требуют к себе особого внимания и соблюдения правил ухода. От неправильного выбора места посадки до ошибок в обрезке, все эти факторы могут серьёзно повлиять на развитие растения. Рассмотрим основные ошибки, которых лучше избегать.
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Неподходящее место посадки. Розы предпочитают солнечные участки, защищённые от холодных ветров и удаленные от деревьев. Свет, тепло и нейтральный уровень кислотности почвы — важные условия, без которых кусты не будут развиваться и цвести. Стоит избегать сырых участков, так как влажная почва лишает корни доступа к кислороду, что может привести к гибели растения.
Ошибки в посадке привитых роз. Привитая роза нуждается в том, чтобы место прививки находилось на 3-5 см ниже уровня почвы. Это позволяет предотвратить образование дикорастущей поросли, забирающей питательные вещества у основного растения. У плетистых роз прививку углубляют на 10 см, чтобы образовались собственные корни.
Неправильная летняя обрезка. Оставленные на ветках увядшие цветки замедляют повторное цветение куста. Для поддержания обильного цветения отцветшие цветки следует удалять, а также стимулировать рост "слепых" побегов, чтобы они превращались в цветоносы.
Поверхностный полив. Розы требуют глубокого полива, при котором влага достигает корней. Поверхностный полив, даже частый, не удовлетворит потребностей растения в воде. Оптимально проводить полив, создав вокруг куста углубление, которое наполняется водой. В жаркую погоду полив проводится каждые 3-5 дней.
Избыточное питание в период цветения. В период активного роста розам необходим азот, но при цветении его избыток может навредить растению. Подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят в начале бутонизации и завершают в середине сентября. Следует избегать свежего навоза, который может обжечь корни.
Ошибки в подготовке к зиме. Осенняя обрезка, раннее укрытие и подкормка азотом могут привести к тому, что растение не переживёт холодный период. Укрытие кустов лучше делать после первых заморозков, чтобы побеги успели "вызреть" и стать устойчивыми к морозам.
Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет вырастить здоровые кусты роз, которые будут радовать своим цветением год за годом.
Уточнения
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.