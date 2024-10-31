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Обрезка и полив: что не рассказывают про уход за розами

2:53
Садоводство

Цветущий сад, в центре которого красуются розы, — гордость любого дачника. Однако вырастить здоровые кусты этих цветов не так просто, поскольку розы требуют к себе особого внимания и соблюдения правил ухода. От неправильного выбора места посадки до ошибок в обрезке, все эти факторы могут серьёзно повлиять на развитие растения. Рассмотрим основные ошибки, которых лучше избегать.

Обрезка и полив: что не рассказывают про уход за розами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  • Неподходящее место посадки. Розы предпочитают солнечные участки, защищённые от холодных ветров и удаленные от деревьев. Свет, тепло и нейтральный уровень кислотности почвы — важные условия, без которых кусты не будут развиваться и цвести. Стоит избегать сырых участков, так как влажная почва лишает корни доступа к кислороду, что может привести к гибели растения.
  • Ошибки в посадке привитых роз. Привитая роза нуждается в том, чтобы место прививки находилось на 3-5 см ниже уровня почвы. Это позволяет предотвратить образование дикорастущей поросли, забирающей питательные вещества у основного растения. У плетистых роз прививку углубляют на 10 см, чтобы образовались собственные корни.
  • Неправильная летняя обрезка. Оставленные на ветках увядшие цветки замедляют повторное цветение куста. Для поддержания обильного цветения отцветшие цветки следует удалять, а также стимулировать рост "слепых" побегов, чтобы они превращались в цветоносы.
  • Поверхностный полив. Розы требуют глубокого полива, при котором влага достигает корней. Поверхностный полив, даже частый, не удовлетворит потребностей растения в воде. Оптимально проводить полив, создав вокруг куста углубление, которое наполняется водой. В жаркую погоду полив проводится каждые 3-5 дней.
  • Избыточное питание в период цветения. В период активного роста розам необходим азот, но при цветении его избыток может навредить растению. Подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят в начале бутонизации и завершают в середине сентября. Следует избегать свежего навоза, который может обжечь корни.
  • Ошибки в подготовке к зиме. Осенняя обрезка, раннее укрытие и подкормка азотом могут привести к тому, что растение не переживёт холодный период. Укрытие кустов лучше делать после первых заморозков, чтобы побеги успели "вызреть" и стать устойчивыми к морозам.

Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет вырастить здоровые кусты роз, которые будут радовать своим цветением год за годом.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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