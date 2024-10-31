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Что делать, если огурцы заболели: эффективные методы защиты

2:31
Садоводство

Для продления плодоношения огурцов важно своевременно выявлять заболевания и предпринимать меры по их устранению. Основные болезни огурцов включают мучнистую росу, ложную мучнистую росу (пероноспороз), кладоспориоз, белую и серую гнили, а также антракноз. В зависимости от болезни, существуют разные профилактические меры и методы борьбы, которые помогут сохранить растения здоровыми и защитить урожай.

Что делать, если огурцы заболели: эффективные методы защиты
Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, CC BY-SA 3.0

Мучнистая роса проявляется белым или слегка рыжеватым налетом, что приводит к преждевременному засыханию листьев и прекращению плодоношения. Для профилактики болезни рекомендуется соблюдать севооборот, удалять растительные остатки, использовать фунгициды и выращивать устойчивые гибриды.

Пероноспороз характеризуется светло-желтыми пятнами на листьях, переходящими в бурые, что вызывает их засыхание. Избежать заражения помогут соблюдение агротехники и полив теплой водой. При первых признаках болезни растения обрабатываются специальными препаратами, такими как бордоская жидкость.

Кладоспориоз, или бурая оливковая пятнистость, распространяется с дождем и ветром, провоцируя язвы и пятна на растении. Профилактика включает соблюдение севооборота и правильный полив, а лечение — использование бордоской жидкости и хлорокиси меди.

Белая гниль — это грибковое заболевание, поражающее огурцы во влажной среде. Для борьбы с заболеванием пораженные участки обрабатываются известью и питательными растворами.

Серая гниль поражает стебли, листья и цветки, образуя водянистые пятна с серым налетом. Для профилактики следует не загущать посевы и своевременно удалять зараженные участки.

Корневая гниль проявляется в увядании и засыхании листьев. При обнаружении болезни рекомендуется стимулировать образование новых корней путем добавления грунта и полива только теплой водой.

Антракноз или медянка вызывает появление мокрых язв и пятен на растении. Для борьбы с медянкой применяются бордоская смесь и обработка медным купоросом.

Регулярное применение профилактических мер и своевременная "первая помощь" помогут избежать потерь урожая и увеличить срок плодоношения огурцов.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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