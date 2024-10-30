Летняя клумба: подборка идеальных солнцелюбивых растений

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Создание яркой клумбы на дачном участке, сочетающей солнечные цветы и растения, способно привнести атмосферу лета, подчеркнуть жизнерадостность и создать уютный уголок для наслаждения природой. Главная задача — выбрать такие солнцелюбивые растения, которые, сменяя друг друга, будут цвести на протяжении всего сезона, создавая динамичный цветочный ковер. Основу клумбы желательно составить из многолетников, дополняя их однолетниками для разнообразия.

Фото: commons.wikimedia.org by Ljubimaja Muza, CC BY-SA 3.0

Высокие растения размещаются в центре композиции, а низкорослые занимают края, привнося в оформление четкость и структуру.

Растения для солнечной клумбы

Пион тонколистный (Paeonia tenuifolia) станет центром внимания: его яркая зелень, сопровождающая цветение до июня, создает отличное обрамление для низкорослых соседей, таких как карпатский колокольчик, гвоздика сизая или книфофия.

(Paeonia tenuifolia) станет центром внимания: его яркая зелень, сопровождающая цветение до июня, создает отличное обрамление для низкорослых соседей, таких как карпатский колокольчик, гвоздика сизая или книфофия. Нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare Lam), простота которого сочетается с восточным маком, астрой и тысячелистником, придаст клумбе легкость и оттенит нежно-синий шалфей.

(Leucanthemum vulgare Lam), простота которого сочетается с восточным маком, астрой и тысячелистником, придаст клумбе легкость и оттенит нежно-синий шалфей. Восточный мак (Papaver orientale) привносит яркие оттенки и прекрасно гармонирует с цветами красной и белой гаммы.

(Papaver orientale) привносит яркие оттенки и прекрасно гармонирует с цветами красной и белой гаммы. Лаванда (Lavandula) не только украсит клумбу, но и подарит приятный аромат. Ее фиолетовые соцветия красиво сочетаются с желтыми растениями, а нежная синева отлично подчеркнет насыщенность пурпурной эхинацеи.

(Lavandula) не только украсит клумбу, но и подарит приятный аромат. Ее фиолетовые соцветия красиво сочетаются с желтыми растениями, а нежная синева отлично подчеркнет насыщенность пурпурной эхинацеи. Садовые хризантемы (Chrysanthemum) — классика для осенней клумбы, к которой можно добавить астры и очитки, цветущие вплоть до морозов.

(Chrysanthemum) — классика для осенней клумбы, к которой можно добавить астры и очитки, цветущие вплоть до морозов. Гелениум осенний (Helenium autumnale) — яркий выбор для осенней клумбы, благодаря широкому выбору сортов с разнообразной палитрой и формами соцветий.

(Helenium autumnale) — яркий выбор для осенней клумбы, благодаря широкому выбору сортов с разнообразной палитрой и формами соцветий. Монарда (Monarda), несмотря на небрежные лепестки, эффектно смотрится рядом с более строгими растениями, добавляя композиции шарм.

(Monarda), несмотря на небрежные лепестки, эффектно смотрится рядом с более строгими растениями, добавляя композиции шарм. Кореопсис (Coreopsis) с легкостью найдет подходящее соседство, его маленькие желтые цветки ассоциируются с солнцем и будут уместны в любом цветнике.

(Coreopsis) с легкостью найдет подходящее соседство, его маленькие желтые цветки ассоциируются с солнцем и будут уместны в любом цветнике. Многолетние астры (Aster) расцветают с приближением осени, радуя яркими цветами, стойкими даже под первым снегом.

(Aster) расцветают с приближением осени, радуя яркими цветами, стойкими даже под первым снегом. Книфофия (Kniphofia), напоминающя экзотику, привнесет акцент и станет эффектным элементом любой клумбы, особенно в групповых посадках.

Создание солнечной клумбы — это возможность преобразить дачный участок, наполнить его живыми красками и создать уникальную природную композицию.

Уточнения

Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения.

