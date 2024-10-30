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Летняя клумба: подборка идеальных солнцелюбивых растений

2:43
Садоводство

Создание яркой клумбы на дачном участке, сочетающей солнечные цветы и растения, способно привнести атмосферу лета, подчеркнуть жизнерадостность и создать уютный уголок для наслаждения природой. Главная задача — выбрать такие солнцелюбивые растения, которые, сменяя друг друга, будут цвести на протяжении всего сезона, создавая динамичный цветочный ковер. Основу клумбы желательно составить из многолетников, дополняя их однолетниками для разнообразия.

Летняя клумба: подборка идеальных солнцелюбивых растений
Фото: commons.wikimedia.org by Ljubimaja Muza, CC BY-SA 3.0

Высокие растения размещаются в центре композиции, а низкорослые занимают края, привнося в оформление четкость и структуру.

Растения для солнечной клумбы

  • Пион тонколистный (Paeonia tenuifolia) станет центром внимания: его яркая зелень, сопровождающая цветение до июня, создает отличное обрамление для низкорослых соседей, таких как карпатский колокольчик, гвоздика сизая или книфофия.
  • Нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare Lam), простота которого сочетается с восточным маком, астрой и тысячелистником, придаст клумбе легкость и оттенит нежно-синий шалфей.
  • Восточный мак (Papaver orientale) привносит яркие оттенки и прекрасно гармонирует с цветами красной и белой гаммы.
  • Лаванда (Lavandula) не только украсит клумбу, но и подарит приятный аромат. Ее фиолетовые соцветия красиво сочетаются с желтыми растениями, а нежная синева отлично подчеркнет насыщенность пурпурной эхинацеи.
  • Садовые хризантемы (Chrysanthemum) — классика для осенней клумбы, к которой можно добавить астры и очитки, цветущие вплоть до морозов.
  • Гелениум осенний (Helenium autumnale) — яркий выбор для осенней клумбы, благодаря широкому выбору сортов с разнообразной палитрой и формами соцветий.
  • Монарда (Monarda), несмотря на небрежные лепестки, эффектно смотрится рядом с более строгими растениями, добавляя композиции шарм.
  • Кореопсис (Coreopsis) с легкостью найдет подходящее соседство, его маленькие желтые цветки ассоциируются с солнцем и будут уместны в любом цветнике.
  • Многолетние астры (Aster) расцветают с приближением осени, радуя яркими цветами, стойкими даже под первым снегом.
  • Книфофия (Kniphofia), напоминающя экзотику, привнесет акцент и станет эффектным элементом любой клумбы, особенно в групповых посадках.

Создание солнечной клумбы — это возможность преобразить дачный участок, наполнить его живыми красками и создать уникальную природную композицию.

Уточнения

Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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