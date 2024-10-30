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Как собрать рекордный урожай яблок: секреты успешных садоводов

1:49
Садоводство

Для повышения урожайности яблонь необходимо соблюдать несколько ключевых условий и секретов. В первую очередь, важна правильная формировка кроны: ветки должны расти горизонтально для получения максимального количества плодов. Если ветви уже выросли под острым углом, их можно пригнуть и зафиксировать для изменения направления роста.

Как собрать рекордный урожай яблок: секреты успешных садоводов
Фото: Freepik by freepik, PDM

Обрезка также влияет на урожайность — метод средней обрезки увеличивает плодоношение почти наполовину. Важным элементом ухода является регулярное прореживание завязей, особенно у молодых деревьев, что позволяет оставшимся плодам расти крупными и здоровыми.

Полив — это еще один секрет хорошего урожая. Важно не количество, а качество поливов: всего четыре за сезон, но с обильным насыщением почвы влагой. Поддержание правильного уровня увлажненности и проведение капельного орошения дает значительное преимущество. Питание растений можно улучшить путем применения органических и минеральных подкормок, а также с помощью специальных методов доставки удобрений непосредственно к корням.

Наряду с этим, садоводы рекомендуют внекорневые подкормки, особенно во время цветения. Опрыскивание раствором бора, к примеру, повышает завязь почти в два раза. Защита от вредителей — обязательная часть ухода за яблоней, так как вредители могут снизить количество и качество плодов.

Регулярное опрыскивание и другие профилактические меры помогут сохранить дерево здоровым. В случае отсутствия плодоношения, даже при зрелом возрасте дерева, можно попробовать народные методы стимуляции, чтобы дерево "вспомнило" о своем предназначении.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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