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Как правильно посадить чеснок осенью, чтобы хорошо укоренился и вырос крупным и здоровым

1:27
Садоводство

Для получения хорошего урожая чеснока важно придерживаться нескольких ключевых рекомендаций по его посадке осенью. В условиях средней полосы России и других схожих по климату регионов, оптимальное время для посадки — вторая половина сентября.

Как правильно посадить чеснок осенью, чтобы хорошо укоренился и вырос крупным и здоровым
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Вот несколько важных советов:

Подготовка грядки

Грядку следует подготовить заранее, примерно за две недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Под перекопку рекомендуется добавить 1-2 ведра компоста или перегноя, а также 20-30 г комплексного удобрения на каждый квадратный метр.

Выбор и подготовка посадочного материала

Зубчики чеснока следует отделять от луковицы непосредственно в день посадки. При этом важно выбирать только самые крупные из них, чтобы обеспечить наилучшие условия для укоренения.

Обработка триходермой

Для защиты чеснока от болезней рекомендуется приготовить раствор триходермы, используя 100 мл жидкого препарата или 2 чайные ложки гранул на 10 литров воды. Замочите зубчики чеснока на один час в этом растворе, а также пролейте им ряды перед посадкой.

Мульчирование междурядий

Посейте овес в междурядьях чеснока — это не только украсит грядку, но и послужит отличным средством для задержки снега зимой, а также послужит надежной мульчей.

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые семейства Амариллисовые, ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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