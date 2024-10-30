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Как вырастить идеальную капусту: советы и секреты

1:37
Садоводство

Капуста белокочанная является одной из самых популярных овощных культур, широко выращиваемой в России, включая регионы с холодным климатом. Выращивание рассады — ключевой этап, определяющий здоровье растений и будущую урожайность. Важно соблюдать температурные режимы: до появления всходов температура должна составлять 18-20°C, затем снизиться до 12-18°C. Посев на рассаду рекомендуется производить на глубину 0,5-1 см, с соблюдением нормы площади питания.

Как вырастить идеальную капусту: советы и секреты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Рассада должна быть закалена перед высадкой в открытый грунт, что осуществляется за несколько дней до пересадки. В зависимости от сорта, сроки посева варьируются: для раннеспелых — 55-60 дней, для среднеспелых — 30-45 дней, для позднеспелых — 45-55 дней. После высадки важно следить за поливом, подкормками и проветриванием, особенно в период активного роста. Капуста хорошо переносит заморозки и требует регулярного увлажнения, но избыток влаги может привести к гибели растений.

Севооборот и выбор предшественников также играют важную роль в успешном выращивании, так как капуста подвержена заболеваниям и вредителям. Лучшие почвы для ее культивации — плодородные суглинки. Уборка капусты должна проводиться с оставлением кочерыги и кроющих листьев для лучшего хранения.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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