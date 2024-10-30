Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владение LADA Vesta: сколько это стоит за пять лет
Как всегда поддерживать плиту в чистоте: вам помогут эти простые советы
Древний город Майя, скрывавшийся столетиями, обнаружен благодаря лазерам
Вкуснейшая добавка к мясным, овощным блюдам и свежему хлебу: готовим соус из огурцов
Поведение кошек: как различать их радость и страх
Замороженные пенсионные накопления до 412 тысяч рублей: как их можно будет получить в 2025 году
Как избавиться от секущихся кончиков волос: простые и действенные рекомендации
2 ундециллиона рублей: российские телеканалы предъявили Google счёт с 36 нулями
Кубок России по фитнес-аэробике пройдет в Москве

Щавель: секреты роста и сбора урожая от экспертов

1:27
Садоводство

Щавель — многолетнее холодостойкое растение, которое отличается неприхотливостью к почвам, но предпочитает влажные и слабокислые условия. Рекомендуется не выращивать его на одном месте дольше 3-4 лет, чтобы избежать ухудшения качества листьев. Оптимальные предшественники для щавеля — картофель, огурцы, капуста и морковь. Сеять его можно весной (апрель), летом (июнь) и под зиму (ноябрь), заглубляя семена на 1,5-2 см. После появления всходов необходимо проредить растения, оставляя расстояние в 4-5 см. Уход включает регулярный полив, подкормку и прополку.

Щавель: секреты роста и сбора урожая от экспертов
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 4.0

Уборку урожая начинают, когда листья достигают 8-10 см, и за сезон можно проводить 4-5 сборов. Наилучшие результаты достигаются на второй год после посева. Чтобы получить более ранний урожай, посадки укрывают пленкой. В домашних условиях для выгонки щавеля используют корневища двухлетних растений. Эта зелень богата витаминами, сахарами и органическими кислотами. Сок щавеля обладает желчегонным эффектом и способствует улучшению пищеварения. Щавель применяется в свежем виде для приготовления супов, пюре, салатов и может быть консервирован.

Уточнения

Щаве́ль (разг. ща́вель; лат. Rúmex) — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Наука и техника
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики Аудио 
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Еда и рецепты
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой Аудио 
Какие полноприводные кроссоверы совсем не подходят для зимы
Авто
Какие полноприводные кроссоверы совсем не подходят для зимы Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Мощь, точность и неуязвимость Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Последние материалы
Щавель: секреты роста и сбора урожая от экспертов
Древний город Майя, скрывавшийся столетиями, обнаружен благодаря лазерам
Вкуснейшая добавка к мясным, овощным блюдам и свежему хлебу: готовим соус из огурцов
Поведение кошек: как различать их радость и страх
Замороженные пенсионные накопления до 412 тысяч рублей: как их можно будет получить в 2025 году
Как избавиться от секущихся кончиков волос: простые и действенные рекомендации
2 ундециллиона рублей: российские телеканалы предъявили Google счёт с 36 нулями
Кубок России по фитнес-аэробике пройдет в Москве
14 простых способов контролировать питание и не переедать
Как правильно укрыть растения на зиму и избежать их вымерзания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.