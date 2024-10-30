Щавель: секреты роста и сбора урожая от экспертов

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Щавель — многолетнее холодостойкое растение, которое отличается неприхотливостью к почвам, но предпочитает влажные и слабокислые условия. Рекомендуется не выращивать его на одном месте дольше 3-4 лет, чтобы избежать ухудшения качества листьев. Оптимальные предшественники для щавеля — картофель, огурцы, капуста и морковь. Сеять его можно весной (апрель), летом (июнь) и под зиму (ноябрь), заглубляя семена на 1,5-2 см. После появления всходов необходимо проредить растения, оставляя расстояние в 4-5 см. Уход включает регулярный полив, подкормку и прополку.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 4.0

Уборку урожая начинают, когда листья достигают 8-10 см, и за сезон можно проводить 4-5 сборов. Наилучшие результаты достигаются на второй год после посева. Чтобы получить более ранний урожай, посадки укрывают пленкой. В домашних условиях для выгонки щавеля используют корневища двухлетних растений. Эта зелень богата витаминами, сахарами и органическими кислотами. Сок щавеля обладает желчегонным эффектом и способствует улучшению пищеварения. Щавель применяется в свежем виде для приготовления супов, пюре, салатов и может быть консервирован.

Уточнения

Щаве́ль (разг. ща́вель; лат. Rúmex) — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.

