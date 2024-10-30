Выращиваем клубнику: секреты успешного ухода и выбора семян

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводы, увлеченные выращиванием клубники, сталкиваются с постоянной сменой сортов, где старые виды уступают место новым, более продуктивным. Ранее популярная "Зенга-Зенгана" отходит на второй план, уступая место таким новинкам, как "Елизавета II" и "Пайнберри". Чтобы легко развести желаемый сорт, стоит обратиться к специализированным интернет-магазинам, таким как "Дом Семян", где представлено множество гибридов. При выборе семян важно учитывать их тип: от мелкоплодных альпийских до крупноплодных гигантов.

Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Подготовка почвы включает легкие, питательные компоненты, которые можно дополнительно обработать, чтобы избежать грибковых инфекций. Сеять семена рекомендуется с середины января, чтобы к моменту пересадки они имели крепкую корневую систему.

Уход за всходами требует аккуратности: растения нуждаются в правильном поливе и пикировке. Такой подход позволяет вырастить здоровую клубнику даже в самых удаленных уголках страны, где новинки еще не известны.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

