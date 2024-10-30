Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как часто нужно чистить зубы кошкам и собакам? Что будет, если этого не делать?
Котлеты из лука и манки: это необычное сочетание стоит того, чтобы его попробовали
Почему забота о состоянии авто спасает жизни
Забастовки немецких рабочих: Германия начинает терять позиции экономического локомотива в Европе
Можно ли кошке играть с лазерной указкой? Ветеринары развеяли популярный миф
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Увлажнение кожи: советы по правильному использованию масел в уходе за телом
В горах Ингушетии создадут чайный домик, глэмпинги и зону питания
Янник Синнер объяснил, почему решил сняться с турнира "Мастерс" в Париже

Выращиваем клубнику: секреты успешного ухода и выбора семян

1:07
Садоводство

Садоводы, увлеченные выращиванием клубники, сталкиваются с постоянной сменой сортов, где старые виды уступают место новым, более продуктивным. Ранее популярная "Зенга-Зенгана" отходит на второй план, уступая место таким новинкам, как "Елизавета II" и "Пайнберри". Чтобы легко развести желаемый сорт, стоит обратиться к специализированным интернет-магазинам, таким как "Дом Семян", где представлено множество гибридов. При выборе семян важно учитывать их тип: от мелкоплодных альпийских до крупноплодных гигантов.

Выращиваем клубнику: секреты успешного ухода и выбора семян
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Подготовка почвы включает легкие, питательные компоненты, которые можно дополнительно обработать, чтобы избежать грибковых инфекций. Сеять семена рекомендуется с середины января, чтобы к моменту пересадки они имели крепкую корневую систему.

Уход за всходами требует аккуратности: растения нуждаются в правильном поливе и пикировке. Такой подход позволяет вырастить здоровую клубнику даже в самых удаленных уголках страны, где новинки еще не известны.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
БМП M2 Bradley. Американский броневик, униженный российскими воинами в зоне СВО
Военные новости
БМП M2 Bradley. Американский броневик, униженный российскими воинами в зоне СВО Аудио 
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Еда и рецепты
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года Аудио 
Какие полноприводные кроссоверы совсем не подходят для зимы
Авто
Какие полноприводные кроссоверы совсем не подходят для зимы Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Мощь, точность и неуязвимость Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Последние материалы
Как часто нужно чистить зубы кошкам и собакам? Что будет, если этого не делать?
Котлеты из лука и манки: это необычное сочетание стоит того, чтобы его попробовали
Почему забота о состоянии авто спасает жизни
Забастовки немецких рабочих: Германия начинает терять позиции экономического локомотива в Европе
Можно ли кошке играть с лазерной указкой? Ветеринары развеяли популярный миф
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Увлажнение кожи: советы по правильному использованию масел в уходе за телом
В горах Ингушетии создадут чайный домик, глэмпинги и зону питания
Янник Синнер объяснил, почему решил сняться с турнира "Мастерс" в Париже
Как создать идеальный сад: советы для начинающих садоводов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.