Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашние томаты круглый год: советы по выращиванию черри на окне
Нужно ли удалять молочные зубы у собаки? Чем они опасны для питомца?
Лысые, но тёплые и ласковые. Всё о породе сфинкс
Россиянам рассказали, как сэкономить на закупках к Новому году
Туктамышева рассказала, как относится к комментированию во время проката фигуристов
Когда сон за рулём подкрался: как взбодриться в пути
Баклажаны по-грузински на зиму: шикарная заготовка для ненастных дней
Кофе или цикорий: какой напиток выбрать для здоровья
Эксперт Минишев: ОАЭ являются лидером по числу бронирований у россиян

Как создать идеальный сад: советы для начинающих садоводов

1:19
Садоводство

Создание своего сада — мечта многих, но для достижения этой цели важно правильно подойти к планированию и выбору растений. Начинающим садоводам стоит учитывать тип почвы и уровень грунтовых вод, чтобы выбрать подходящие плодовые культуры. Например, груша плохо приживается на тяжелых глинистых грунтах, и для ее посадки необходимо обеспечить хороший дренаж. В то же время, благодаря морозостойким сортам, такие культуры как слива и абрикос могут успешно расти в средней полосе, но требуют большего ухода.

Как создать идеальный сад: советы для начинающих садоводов
Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, PDM

При планировании стоит заранее оценить, сколько фруктов потребуется вашей семье, чтобы избежать излишков. Например, рекомендуется высаживать зимние сорта яблонь, так как они лучше хранятся. Учитывайте расстояние между деревьями — карликовые сорта занимают меньше места и проще в уходе. Также важно правильно разместить кустарники и лианы для создания гармоничного и продуктивного сада.

Приобретение саженцев — важный шаг, и лучше всего покупать их в надежных питомниках, где можно получить гарантированное качество. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и обеспечит успешный старт для вашего сада.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Авто
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ Аудио 
Какие полноприводные кроссоверы совсем не подходят для зимы
Авто
Какие полноприводные кроссоверы совсем не подходят для зимы Аудио 
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Еда и рецепты
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Мощь, точность и неуязвимость Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Последние материалы
Обрабатываем питомца от клещей: капли или таблетки?
В Бразилии нашли новый вид жабы размером меньше ногтя
Секрет длинных ресниц: создаём сыворотку из натуральных компонентов
Кошки — короли мимики. Они владеют 276 выражениями лица для общения друг с другом
Опасные красители в тортах: предупреждение Департамента безопасности продуктов
Жалят ли пауки как комары? Насколько оправдан страх перед этими насекомыми?
Песни SHAMANа стали частью учебного процесса в одной из российских школ
Когда нечем платить кредит: юрист рассказал, как договориться с банком
Фенхель: как это растение становится кладезем здоровья
Как продлить ресурс авто: простые советы для долгого пробега
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.