Лучшие быстрорастущие лианы: топ-3 растений

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Какие лианы быстро растут

Глициния — это растение, которое быстро растет и имеет красивые цветы лавандового цвета. Эта лиана нуждается в крепкой опоре. Например, можно вырастить растение на арке или беседке в саду.

Фото: https://www.flickr.com/photos/43145783@N00/508957761/ by John Haslam from Dornoch, Scotland, CC BY 2.0

Клематис — это вьющееся растение, которое бывает разных форм и цветов. Выращивать клематисы можно вдоль шпалер, беседок и даже стен зданий. Растение нуждается в частом поливе. Поэтому удобнее всего использовать мульчу. Это поможет почве дольше сохранять влагу в жарком климате.

Также можно выращивать жимолость как вьющееся растение. Цветы привлекают в сад полезных насекомых-опылителей, например, бабочек, шмелей и пчел. Лучше всего выращивать жимолость на хорошо освещенном, заболоченном участке сада.

В этом случае участок произрастания должен быть надежно защищен от ветра, так как растение не любит сквозняков. Жимолость предпочитает, чтобы почва была суглинистой или супесчаной. Поэтому, если почва непитательная, ее сначала нужно будет удобрить. Используйте перепревший навоз или компост. В чрезмерно кислую почву добавьте мел или доломитовую муку.

Уточнения

Лиа́ны (фр. liane, от lier — связывать) — жизненная форма растений с длинными и относительно слабыми тонкими многолетними или однолетними стеблями.

