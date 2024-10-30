Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Россияне, оформившие ипотеку, не будут платить НДФЛ с материальной выгоды
Владение LADA Vesta: сколько это стоит за пять лет
Как всегда поддерживать плиту в чистоте: вам помогут эти простые советы
Щавель: секреты роста и сбора урожая от экспертов
Древний город Майя, скрывавшийся столетиями, обнаружен благодаря лазерам
Вкуснейшая добавка к мясным, овощным блюдам и свежему хлебу: готовим соус из огурцов
Поведение кошек: как различать их радость и страх
Замороженные пенсионные накопления до 412 тысяч рублей: как их можно будет получить в 2025 году

Как избавиться от зайцев на даче: названы самые эффективные методы

1:03
Садоводство

Чем опасны зайцы для огорода

Если вы заметили, что на даче появляются испорченные растения и рассада, то виной этому могут быть зайцы. Они любят питаться листьями, стеблями растений, ягодами и фруктами, а также грызть кору деревьев. Особенно любят зайцы нежные и молодые растения в саду.

Как избавиться от зайцев на даче: названы самые эффективные методы
Фото: commons.wikimedia.org by Iwona Kałuzińska, CC BY-SA 4.0

Как держать зайцев подальше от огорода

Можно использовать натуральные репелленты. Например, зайцы не любят запах бархатцев, лука, чеснока. Также можно применять защитные кожухи для растений.

Установите забор вокруг сада или накройте растения сеткой из любого материала. Главное, чтобы зайцы не могли перепрыгнуть через забор. Чтобы отпугнуть их, можно использовать специальные разбрызгиватели воды, блестящие предметы, мягкие игрушки, шумовые приборы.

Также важно вовремя удалять сорняки и мусор с огорода. Собирайте урожай своевременно, чтобы животные не успели полакомиться фруктами и овощами.

Уточнения

Зайцы (лат. Lepus) — род из семейства зайцевых.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Новости спорта
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России Аудио 
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Экономика и бизнес
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами Аудио 
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Экономика и бизнес
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Мощь, точность и неуязвимость Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Последние материалы
Щавель: секреты роста и сбора урожая от экспертов
Древний город Майя, скрывавшийся столетиями, обнаружен благодаря лазерам
Вкуснейшая добавка к мясным, овощным блюдам и свежему хлебу: готовим соус из огурцов
Поведение кошек: как различать их радость и страх
Замороженные пенсионные накопления до 412 тысяч рублей: как их можно будет получить в 2025 году
Как избавиться от секущихся кончиков волос: простые и действенные рекомендации
2 ундециллиона рублей: российские телеканалы предъявили Google счёт с 36 нулями
Кубок России по фитнес-аэробике пройдет в Москве
14 простых способов контролировать питание и не переедать
Как правильно укрыть растения на зиму и избежать их вымерзания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.