Как избавиться от зайцев на даче: названы самые эффективные методы

Если вы заметили, что на даче появляются испорченные растения и рассада, то виной этому могут быть зайцы. Они любят питаться листьями, стеблями растений, ягодами и фруктами, а также грызть кору деревьев. Особенно любят зайцы нежные и молодые растения в саду.
Можно использовать натуральные репелленты. Например, зайцы не любят запах бархатцев, лука, чеснока. Также можно применять защитные кожухи для растений.
Установите забор вокруг сада или накройте растения сеткой из любого материала. Главное, чтобы зайцы не могли перепрыгнуть через забор. Чтобы отпугнуть их, можно использовать специальные разбрызгиватели воды, блестящие предметы, мягкие игрушки, шумовые приборы.
Также важно вовремя удалять сорняки и мусор с огорода. Собирайте урожай своевременно, чтобы животные не успели полакомиться фруктами и овощами.
Зайцы (лат. Lepus) — род из семейства зайцевых.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.