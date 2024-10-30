Как избавиться от зайцев на даче: названы самые эффективные методы

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чем опасны зайцы для огорода

Если вы заметили, что на даче появляются испорченные растения и рассада, то виной этому могут быть зайцы. Они любят питаться листьями, стеблями растений, ягодами и фруктами, а также грызть кору деревьев. Особенно любят зайцы нежные и молодые растения в саду.

Фото: commons.wikimedia.org by Iwona Kałuzińska, CC BY-SA 4.0

Как держать зайцев подальше от огорода

Можно использовать натуральные репелленты. Например, зайцы не любят запах бархатцев, лука, чеснока. Также можно применять защитные кожухи для растений.

Установите забор вокруг сада или накройте растения сеткой из любого материала. Главное, чтобы зайцы не могли перепрыгнуть через забор. Чтобы отпугнуть их, можно использовать специальные разбрызгиватели воды, блестящие предметы, мягкие игрушки, шумовые приборы.

Также важно вовремя удалять сорняки и мусор с огорода. Собирайте урожай своевременно, чтобы животные не успели полакомиться фруктами и овощами.

Уточнения

Зайцы (лат. Lepus) — род из семейства зайцевых.

