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Как правильно подготовить клематисы к зиме: советы по обрезке и укрытию

2:53
Садоводство

С наступлением осени и первых заморозков не спешите накрывать клематисы — в тёплой погоде под укрытием их побеги могут подгнивать. Дождитесь, когда земля начнет подмерзать, а температура воздуха будет ниже -5 градусов. В зависимости от климата это обычно происходит с начала октября по середину ноября.

Как правильно подготовить клематисы к зиме: советы по обрезке и укрытию
Фото: flickr.com by Rachel Kramer, CC BY 2.0

Подготовка клематисов к зимовке

Процедуру можно провести постепенно или за один день перед укрытием. Вот ключевые шаги:

1. Обрежьте растения

Клематисы делятся на три группы обрезки. Если вы не знаете сорт, попробуйте вспомнить время цветения или уточните информацию в интернете.

  • Первая группа зацветает ближе к концу весны на побегах прошлого года и хорошо переносит зиму без укрытия. Если лианы сильно разрослись, можно немного укоротить их, срезав макушки примерно на 20 см. Осенью их побеги засыхают, а весной на них снова просыпаются почки.
  • Вторая группа обрезки цветет дважды: в конце весны на старых побегах и летом на новых. Кусты этой группы укорачивают на треть, оставляя примерно 1,2-1,5 м. Побеги снимают с опор, осторожно удаляя листья, чтобы избежать влажности под укрытием.
  • Третья группа — это растения, цветущие с июля по сентябрь, в основном мелкоцветковые сорта. Эти лианы обрезают радикально, оставляя всего 20-40 см от земли.

2. Обработка от болезней

На побегах и в почве могут присутствовать патогены. Чтобы защитить растения от болезней, обработайте их осенью фунгицидами, такими как "Фундазол", "Скор", "Топаз" или "Хорус". Осенью предпочтительнее использовать химические препараты, так как биологические средства теряют эффективность при низких температурах.

3. Мульчирование

Для дополнительного утепления корней и нижних почек клематиса подойдёт перепревший навоз или компост. Насыпьте 1-2 ведра под куст и слегка окучьте, чтобы образовался холмик. Это защитит корни и обеспечит растение питанием.

4. Укрытие клематисов

Дополнительная защита понадобится растениям второй и третьей группы обрезки. Разместите лианы на земле, при необходимости закрутив их кольцом. Подложите пенопласт, ветки или доски, чтобы они не касались грунта, и накройте пластиковым или картонным ящиком. Сверху уложите спанбонд или агроволокно в 4-6 слоёв, прижав края к земле кирпичами или другими тяжёлыми предметами, чтобы защитить укрытие от ветра.

Уточнения

Классификации клематисов используемых в садоводстве. Научные классификации основаны на систематических признаках, садовые классификации на особенностях роста и происхождении сортов, или на способах их обрезки.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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