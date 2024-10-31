Секреты идеальной тыквы: когда и как сажать рассаду

5:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда сажать тыкву на рассаду? Оптимальный возраст тыквенной рассады для пересадки в грунт составляет 20-25 дней, поэтому не спешите с посевом.

Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0

Важно учитывать, когда в вашем регионе установится стабильное весеннее тепло с температурой не ниже 10 градусов, а почва прогреется хотя бы до 8-12 градусов, и исчезнет угроза возвратных заморозков. От этой даты отсчитайте 30 дней назад — это будет идеальный срок для высадки.

На юге тыквы начинают сеять уже с конца марта, в средней полосе — со второй половины апреля, а на севере — с начала мая.

Как выбрать семена тыквы

Тыквы разнообразны по окраске: они могут быть не только оранжевыми, но и жёлтыми, кремово-белыми, зелёными. Форма плодов бывает округлой, приплюснутой, вытянутой и грушевидной. Однако внешний вид — не самое важное при выборе съедобных тыкв.

Обратите внимание на сроки созревания: раннеспелые можно собирать через 80-90 дней с момента всходов, но их лучше употребить сразу. Среднеспелые созревают примерно за 90-110 дней и могут храниться до конца осени. Позднеспелым нужно быть на грядке не менее 110 дней, но такие плоды могут сохранять свежесть зимой.

По качеству тыквы делятся на три основных вида: твердокорые, крупноплодные и мускатные. Твердокорые отличаются прочной кожурой, волокнистой мякотью и крупными семечками. Крупноплодные сорта формируют большие сладкие плоды, которые отлично подходят для приготовления блюд и соков.

Есть даже гигантские сорта, которые поражают размерами и весом в несколько сотен килограммов — их обычно выращивают ради рекордов и эффектных фотографий. Декоративные тыквы не подходят для кулинарии, но их причудливые формы прекрасно украшают сад и могут стать оригинальным элементом декора.

Как сажать тыкву на рассаду

Процесс посадки тыквы будет одинаковым для всех её разновидностей.

1. Проращивание семян:

Семечки тыквы имеют плотную оболочку, что затрудняет прорастание. Замачивание поможет размягчить её и ускорить процесс, хотя это не обязательно. Если на упаковке указано, что семена не требуют предпосевной подготовки, можно пропустить этот шаг. Выберите самые крупные семена без повреждений. Для проращивания положите их на бумажное полотенце, ватные диски или натуральную ткань, накройте и увлажните. Поместите в тёплое место (23-26 °С).

2. Подготовка ёмкостей:

Для рассады подойдут горшочки объёмом не менее 0,5 л с дренажными отверстиями. Заполните их универсальным грунтом, оставляя 1-2 см до края, и уплотните.

3. Посев:

Сделайте в каждом горшочке лунки глубиной 2-4 см и поместите по одному семечку (или два на расстоянии 2-3 см, если не проращивали). Присыпьте грунтом и увлажните. Накройте ёмкости прозрачной плёнкой и поставьте в тёплое место (20-26 °С).

4. Ожидание всходов:

Ростки появятся через 3-7 дней. Проветривайте посевы, снимая укрытие на 10-15 минут, и следите за влажностью грунта. Когда ростки проклюнутся, уберите плёнку и поставьте рассаду на светлый подоконник, снизив температуру до 15-18 °С, чтобы предотвратить вытягивание.

Как ухаживать за рассадой тыквы

Эта культура не требует много внимания. В домашних условиях её не нужно подкармливать, так как она возьмёт все необходимые вещества из грунта. Через неделю после всходов верните тыкву в тепло при температуре 20-25 °С. Обычно в апреле-мае световой день уже достаточно длинный, и тыква может получать достаточно света на солнечном подоконнике. Если света не хватает, используйте фитолампы или люминесцентные лампы мощностью не менее 36 Вт на 1 м², включая их на 12 часов в сутки.

Полив:

Поливайте умеренно, следя, чтобы грунт не пересыхал и не превращался в болото. Он должен быть слегка влажным. Поливайте тёплой водой по краю горшка.

Когда пересаживать рассаду тыквы в открытый грунт

Отсчитайте 20-25 дней с момента всходов и следите за прогнозом погоды. При температуре воздуха выше 10 °С и отсутствии заморозков пересаживайте тыкву в открытый грунт. Если погода испортится, укройте саженцы нетканым материалом. К моменту пересадки у растений должно быть не менее двух-трёх настоящих листочков.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

