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Разумная борьба с муравьями: гуманные способы защиты дачи

1:49
Садоводство

Когда на дачном участке возникает угроза избыточного количества муравьев, их полезные свойства начинают уступать место вреду. В таких случаях стоит задуматься о способах минимизации ущерба, не уничтожая насекомых.

Разумная борьба с муравьями: гуманные способы защиты дачи
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, CC BY-SA 2.5

Существует множество методов борьбы с муравьями, но важно помнить о сохранении экологического баланса. Уничтожение муравьев может привести к появлению других вредителей, которые ранее сдерживались ими. Поэтому рассмотрены гуманные методы, позволяющие отпугнуть муравьев от растений.

Перенос и затенение муравейников

Если на участке много мелких муравейников, их можно перенести с помощью лопаты. Затенение также может помочь, так как муравьи предпочитают солнечные места.

Отпугивающие методы

Муравьи чувствительны к запахам. Растения, такие как пижма, мята и чеснок, могут отпугнуть их. Также полезны подручные средства, такие как древесная зола и корица. Использование картофельных очисток и гофрированного картона создает неприятные условия для муравьев.

Преграждающие методы

Для создания физических преград можно использовать покрышки, наполненные водой, или обматывать стволы деревьев фольгой. Масляные барьеры также не позволят муравьям передвигаться.

Разрушение потенциальных муравейников и использование растворов сахара помогут уменьшить их численность. Борьба с тлей, источником пищи для муравьев, также важна.

Разумные методы борьбы с муравьями помогут сохранить экосистему и урожай. Дачники могут делиться своими эффективными находками для оптимального решения проблемы.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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