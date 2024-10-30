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Сныть: неприглядный сорняк или полезное растение

2:07
Садоводство

Сныть обыкновенная представляет собой удивительное растение, к которому относятся по-разному: одни садоводы бережно высаживают и ухаживают за ним, другие же ведут с ним борьбу. Этот сорняк в дикой природе растет практически повсеместно, быстро образуя разветвлённую корневую систему, благодаря чему вытесняет как культурные растения, так и другие сорняки.

Сныть: неприглядный сорняк или полезное растение
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002

Несмотря на это, выращивание сныти целенаправленно имеет свои преимущества. Она используется в медицине и кулинарии, о чем рассказывается в статьях, связанных с ее полезными свойствами. Сныть добавляется в салаты после предварительного отмачивания в солёной воде, а также используется в качестве ингредиента для различных блюд.

Кроме того, существуют декоративные сорта сныти, которые достигают высоты около 20 см и имеют привлекательную листву. Сныть идеально подходит для заполнения пустых участков, предотвращая заполонение огорода бесполезными сорняками.

При посадке рекомендуется делить корневища на кусочки. Сныть неприхотлива и может расти как на солнце, так и в тени. Однако для контроля ее роста стоит использовать ограничители: вкапывать в землю ёмкости с отверстиями или устанавливать бордюры. Также следует вовремя обрывать цветоносы, так как из них образуются семена.

Уход за снытью минимален. Она может расти сама по себе, однако для сохранения декоративности рекомендуется периодически скашивать траву. Популярным декоративным сортом является сныть обыкновенная пестролистная, которая менее агрессивна и более привлекательна для оформления клумб.

В случае необходимости борьбы с снытью могут быть применены гербициды. Некоторые люди даже продают высушенную сныть, однако ее спрос невелик. Сныть также используется в народной медицине как средство от подагры, известной болезнью, часто встречающейся у людей с малоподвижным образом жизни.

Уточнения

Сныть обыкнове́нная (лат. Aegopódium podagrária) — многолетнее травянистое растение; вид рода сныть семейства зонтичные (Apiaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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