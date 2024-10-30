Что нужно знать перед посадкой хвойных растений: ошибки, которые могут испортить всё

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Продолжается оптимальное время для посадки хвойных растений, которое можно проводить осенью и весной, до наступления жары.

Фото: flickr.com by Joshua Mayer, CC BY-SA 2.0

На сайте уже обсуждались 15 распространённых ошибок при посадке растений. Теперь акцент сделан на нюансах, касающихся хвойных, вечнозеленых и некоторых листопадных культур.

Ошибка 1: нарушение земляного кома

Хвойные следует пересаживать с сохранением земляного кома, чтобы избежать подсыхания корней. Для этого перед выемкой растения его поливают, а ком обвязывают мешковиной или шпагатом. Упаковка снимается после установки в яму.

Ошибка 2: несоответствие размеров ямы

Яма должна быть шире диаметра кома и глубже его высоты. Воздушные промежутки необходимо засыпать почвой.

Ошибка 3: засыпка корневой шейки

Если это необходимо, корневая шейка освобождается от земли, либо устраивается воздушный дренаж с помощью траншей.

Ошибка 4: игнорирование индивидуальных требований

Важно учитывать видовые особенности хвойных растений для их успешного роста.

Кратко о требованиях

Ели: затенённые участки; дренаж — 15-20 см; глубина 50-70 см.

Кипарисовики: полутень; глубина 70 см.

Лиственницы: открытые места; глубина 70-80 см.

Можжевельники: солнечные места; глубина 70 см.

Пихты: тенистые места; глубина 50-60 см.

Сосны: открытые места; глубина 0,8-1 м.

Тисы: полутенистые; глубина 60-70 см.

Туи: солнечные и полутенистые; глубина 60-80 см.

Мульчирование почвы поможет сохранить влагу и подавить сорняки. Использование сосновой хвои улучшает доступ воздуха к корням и поддерживает здоровье хвойных.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений.

