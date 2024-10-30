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Что нужно знать перед посадкой хвойных растений: ошибки, которые могут испортить всё

2:07
Садоводство

Продолжается оптимальное время для посадки хвойных растений, которое можно проводить осенью и весной, до наступления жары.

Что нужно знать перед посадкой хвойных растений: ошибки, которые могут испортить всё
Фото: flickr.com by Joshua Mayer, CC BY-SA 2.0

На сайте уже обсуждались 15 распространённых ошибок при посадке растений. Теперь акцент сделан на нюансах, касающихся хвойных, вечнозеленых и некоторых листопадных культур.

Ошибка 1: нарушение земляного кома

Хвойные следует пересаживать с сохранением земляного кома, чтобы избежать подсыхания корней. Для этого перед выемкой растения его поливают, а ком обвязывают мешковиной или шпагатом. Упаковка снимается после установки в яму.

Ошибка 2: несоответствие размеров ямы 

Яма должна быть шире диаметра кома и глубже его высоты. Воздушные промежутки необходимо засыпать почвой.

Ошибка 3: засыпка корневой шейки 

Если это необходимо, корневая шейка освобождается от земли, либо устраивается воздушный дренаж с помощью траншей.

Ошибка 4: игнорирование индивидуальных требований 

Важно учитывать видовые особенности хвойных растений для их успешного роста.

Кратко о требованиях

  • Ели: затенённые участки; дренаж — 15-20 см; глубина 50-70 см.
  • Кипарисовики: полутень; глубина 70 см.
  • Лиственницы: открытые места; глубина 70-80 см.
  • Можжевельники: солнечные места; глубина 70 см.
  • Пихты: тенистые места; глубина 50-60 см.
  • Сосны: открытые места; глубина 0,8-1 м.
  • Тисы: полутенистые; глубина 60-70 см.
  • Туи: солнечные и полутенистые; глубина 60-80 см.

Мульчирование почвы поможет сохранить влагу и подавить сорняки. Использование сосновой хвои улучшает доступ воздуха к корням и поддерживает здоровье хвойных.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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