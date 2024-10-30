Что нужно знать перед посадкой хвойных растений: ошибки, которые могут испортить всё

Продолжается оптимальное время для посадки хвойных растений, которое можно проводить осенью и весной, до наступления жары.
На сайте уже обсуждались 15 распространённых ошибок при посадке растений. Теперь акцент сделан на нюансах, касающихся хвойных, вечнозеленых и некоторых листопадных культур.
Хвойные следует пересаживать с сохранением земляного кома, чтобы избежать подсыхания корней. Для этого перед выемкой растения его поливают, а ком обвязывают мешковиной или шпагатом. Упаковка снимается после установки в яму.
Яма должна быть шире диаметра кома и глубже его высоты. Воздушные промежутки необходимо засыпать почвой.
Если это необходимо, корневая шейка освобождается от земли, либо устраивается воздушный дренаж с помощью траншей.
Важно учитывать видовые особенности хвойных растений для их успешного роста.
Мульчирование почвы поможет сохранить влагу и подавить сорняки. Использование сосновой хвои улучшает доступ воздуха к корням и поддерживает здоровье хвойных.
Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений.
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