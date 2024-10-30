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Как сорта капусты влияют на урожай: советы огородникам

3:31
Садоводство

Посевная в самом разгаре, и у дачников множество дел. Подоконники заставлены рассадой, ожидающей своего часа. Не всегда возможно найти место для рассады капусты в домашних условиях. Одним из решений является посев капусты в парник или прямо в грунт, но наиболее распространенный способ — приобретение готовой рассады.

Как сорта капусты влияют на урожай: советы огородникам
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Для получения хорошего урожая капусты следует удачно выбрать сорт. Ранее обсуждались вопросы, как правильно выбрать и купить рассаду и 12 секретов ее выращивания, а также рассматривались особенности этой популярной культуры. Однако важным вопросом остается выбор сортов капусты белокочанной, их отличия и ключевые моменты при выборе.

Перед выбором сорта капусты необходимо определить цель: для раннего использования в свежем виде, для засолки и консервации или для длительного хранения.

Ранние сорта. Ранние сорта капусты не отличаются высокой урожайностью и предназначены лишь для употребления в свежем виде. Кочаны у них небольшие и рыхлые, и при перерастании часто растрескиваются. Несмотря на недостатки в переработке и длительном хранении, ранняя капуста созревает всего за 60-80 дней после высадки рассады.

Популярные ранние сорта включают: 'Золотой гектар', 'Зора', 'Росава', 'Ярославна', 'Находка', а также гибриды: 'Аладдин' F1, 'Вестри' F1, 'Дельфи' F1, 'Трансфер' F1, 'Фарао' F1 и 'Экспресс' F1.

Средние сорта. Средние сорта, делящиеся на среднеранние, среднеспелые и среднепоздние, являются промежуточными между ранними и поздними. Они более урожайны и имеют плотные кочаны, но созревают дольше: от 85 до 120 дней после высадки. Средние сорта можно использовать для переработки, квашения и консервирования.

Популярные среднеспелые сорта включают: 'Подарок', 'Слава 1305', 'Столичная', 'Белорусская 455', 'Брауншвейгская', а среди гибридов: 'Мегатон' F1, 'Менза' F1, 'Ринда' F1, 'Ганнибал' F1 и 'Гермес' F1.

Поздние сорта. Поздние сорта капусты считаются самыми урожайными и обладают отличными вкусовыми качествами. Они менее склонны к накоплению нитратов и пригодны как для использования в свежем виде, так и для переработки. Эти сорта при правильном хранении могут оставаться свежими до следующего сезона, однако созревают долго — более 130 дней после высадки.

Популярные позднеспелые сорта включают: 'Бартоло', 'Каменка', 'Бирюза плюс', 'Сахарная голова', 'Белоснежка', а среди гибридов: 'Арос' F1, 'Атрия' F1, 'Экстра' F1, 'Леннокс' F1 и 'Халиф' F1.

Важным моментом при выборе сортов является предпочтение районированных. Погодные условия различаются в каждом регионе, и сорта, которые хорошо растут в одном месте, могут быть менее продуктивными в другом. Посадка районированных сортов обеспечивает максимальный урожай качественных кочанов капусты, так как они выведены с учетом условий конкретной местности.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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