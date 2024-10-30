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От закалки до подкормки: как подготовить рассаду к пересадке

2:27
Садоводство

Перед высадкой рассады в открытый грунт следует пройти несколько обязательных этапов подготовки. Нельзя ограничиться лишь покупкой или самостоятельным выращиванием — требуется еще и правильная адаптация к условиям открытого воздуха.

От закалки до подкормки: как подготовить рассаду к пересадке
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Закаливание рассады

Закаливание представляет собой комплекс процедур, которые помогают молодым растениям адаптироваться к изменениям окружающей среды и улучшить устойчивость к внешним факторам. В результате этого процесса рассаде удается лучше укорениться на постоянном месте. Закаленные растения приобретают коренастую форму, плотные листья и стебли, а также прочный слой эпидермиса, который помогает сохранять влагу и снижать воздействие внешней среды.

Процедуру закаливания начинают постепенно, как только среднесуточная температура на улице достигает +10…+12°C. Сначала рассаду выносят на несколько часов, постепенно увеличивая время пребывания на воздухе и оставляя на улице под укрытием даже на ночь. Такой подход подходит как для самостоятельно выращенной, так и для купленной рассады.

Полив и подкормка

За десять дней до высадки полив начинают сокращать, а за неделю — прекращают. За сутки до пересадки рассаду обильно поливают с добавлением хлористого калия, что способствует укреплению растения перед переносом. Это особенно важно, если рассада привезена с другого участка или из квартиры, так как сухие стебли менее подвержены повреждениям при транспортировке.

Высадка в грунт

Определение момента высадки играет ключевую роль. Каждая культура требует своего количества листьев перед посадкой: для томатов нужно иметь 8-11 листьев и первые бутоны, для капусты — 5-6 листьев, а для огурцов — 3-4. Чтобы убедиться, что почва прогрелась, ее можно сжать в руке: если земля рассыпается, значит, готова.

Перед пересадкой желательно полить рассаду и выкапывать лунки с учетом будущих размеров взрослого растения. Сразу после посадки растение следует обильно полить и некоторое время притенять, защищая от солнца. Так корни не пересохнут, и адаптация к новому месту пройдет легче.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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