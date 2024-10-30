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Луковая шелуха на участке: меньше вредителей, больше урожая

1:35
Садоводство

Луковая шелуха, которая обычно остается после чистки лука, может стать полезным средством в садоводстве. Её рекомендуется собирать и использовать в качестве добавки при посадке рассады, например, томатов и перца. Для этого в каждую лунку кладётся горсть шелухи, смешанная с перегноем и небольшим слоем почвы, что помогает предотвратить развитие ряда болезней у пасленовых культур.

Луковая шелуха на участке: меньше вредителей, больше урожая
Фото: flickr. com by Eunice, CC BY-SA 2.0

Луковая шелуха полезна не только как стимулятор роста, но и как природный инсектицид. Её можно добавлять в компост или применять для борьбы с вредителями. Например, для защиты от колорадского жука шелуху закапывают рядом с картофелем — жуки избегают её резкого запаха. Замачивание шелухи и размещение её под кустами баклажанов также помогает отпугнуть вредителей.

Шелуха ценна и для борьбы с паутинным клещом: достаточно 10 граммов залить тёплой водой, настоять 5 дней и опрыскать растения. Такую обработку считают альтернативой химическим средствам защиты, экономящей усилия и средства.

Для огурцов готовят особый настой из шелухи: несколько пригоршней заливают тёплой водой, доводят до кипения и оставляют остывать. Затем этим раствором поливают огурцы и кабачки, особенно если листья начинают желтеть. Эксперимент с добавлением шелухи в воду также показал, что она помогает избавиться от тли и других насекомых, улучшая состояние растений.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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