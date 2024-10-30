Как защитить урожай от фитофторы: ключевые меры борьбы с грибком

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фитофтора давно стала серьёзной проблемой для садоводов. Эта болезнь, вызываемая грибом Phytophthora infestans, наносит значительный ущерб урожаю, поражая в первую очередь растения семейства Пасленовые, такие как томаты и картофель.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, CC BY-SA 3.0

Ежегодные сообщения о фитофторе, обнаруженной даже на волосках семян, лишь подтверждают, что возбудитель легко распространяется, формируя замкнутый круг заражения. Особенно пострадал урожай в прошлом году, когда болезнь приобрела масштабы стихийного бедствия.

Гриб фитофтора действует согласно своему названию, которое переводится как "уничтожающий растение". Попадая в организм растения, он быстро разрушает его изнутри. Обычно фитофтора атакует растения через устьица — "слабые места", через которые инфекция проникает внутрь с помощью воды. Достаточно одной капли, чтобы спора, похожая на микроскопического злодея, проникла в ткани и начала свое разрушительное действие.

Середина лета — период, когда фитофтора особенно активно проявляет себя. Условия, такие как высокая влажность воздуха (выше 75%), умеренно тёплая температура (+15…+20 °C), колебания дневных и ночных температур и обильные росы, способствуют массовому заражению.

Бурые пятна на листьях картофеля, коричневые язвы на плодах томатов — явные признаки, что фитофтора заполонила грядки. Жаркая и сухая погода замедляет развитие фитофторы, а конидии гриба погибают на жаре.

Передача фитофторы возможна различными путями: через заражённые клубни, семена, почву и даже через обувь, которой переносится инфекция. Споры фитофторы могут сохраняться в земле длительное время, особенно если в почве не хватает солей меди. Для уничтожения инфекции рекомендуется разорвать цикл заражения, уничтожая поражённые растения и проводя очистку почвы, хотя это непросто.

Уточнения

Фитофторо́з или фитофто́ра (от др.-греч. φῠτόν - "растение" + др.-греч. φθαρτικός - "разрушающий, уничтожающий, гибельный") — заболевание растений, вызываемое грибоподобными организмами — страменопилами из рода Phytophthora.

