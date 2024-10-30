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Максимально урожайные гибриды огурцов для вашего огорода

3:44
Садоводство

Среди множества существующих сортов и гибридов огурцов можно выбрать наиболее подходящие под личные предпочтения: одним важен ранний урожай, другим — вкус плодов, а третьим — длительное плодоношение. Тем не менее, все чаще основным критерием становится высокая урожайность, что и делает урожайные гибриды особенно востребованными. Рассмотрим ряд таких высокоурожайных гибридов, которые помогут обеспечить стабильный урожай.

Максимально урожайные гибриды огурцов для вашего огорода
Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, CC BY-SA 4.0

Некоторые высокоурожайные сорта уже упоминались ранее, среди них — "Алтайский ранний 166", "Муромский 36", "Зозуля", "Майский" F1, "Родничок" F1 и другие. Сегодня же рассмотрим еще несколько гибридов, обеспечивающих высокий урожай.

1. "Буратино" F1 Скороспелый партенокарпический гибрид с женским типом цветения, созревает за 44-46 дней и подходит для открытого грунта и временных укрытий. Дает около 11-13 кг с 1 м².

2. "Белая ночь" F1 Раннеспелый партенокарпический гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Урожай созревает через 42-44 дня после всходов, давая стабильные плоды массой 80-120 г и устойчивая к бактериозу.

3. "Дворянский" F1 Среднеранний пчелоопыляемый гибрид для теплиц и открытого грунта. Плодоносит через 46-48 дней, устойчив к бактериозу, антракнозу и другим заболеваниям. С 1 м² собирается до 12-14 кг огурцов.

4. "Крепыш" F1 Скороспелый гибрид для открытого грунта, созревает на 43-45 день, устойчив к ложной и настоящей мучнистой росе. Урожай с 1 м² — около 12 кг.

5. "Емеля" F1 Подходит для закрытого грунта, раннеспелый партенокарпический гибрид, дающий урожай за 40-42 дня. Устойчив к огуречной мозаике, корневым гнилям и мучнистой росе. Дает 12-16 кг с 1 м².

6. "Даша" F1 Пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и укрытий, плодоносит через 36-46 дней, отличается устойчивостью к бактериозу и мучнистой росе.

7. "Дачник" F1 Раннеспелый партенокарпический гибрид для открытого грунта, начинает плодоношение через 43-45 дней, дает 13-14 кг с 1 м².

8. "Виват" F1 Среднеранний партенокарпический гибрид для открытого грунта, созревает за 46-55 дней, с урожайностью до 11 кг с 1 м².

9. "Погребок" F1 Скороспелый пчелоопыляемый гибрид для временных укрытий, дает урожай на 43-48 день, с урожайностью до 15-17 кг с 1 м².

Эти и многие другие сорта огурцов можно найти в каталоге семян, доступных у разных поставщиков. Сравнение предложений позволяет выбрать семена по самой выгодной цене, а также ознакомиться с другими материалами на тему урожайности огурцов, где можно найти интересные советы и отзывы от других садоводов.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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