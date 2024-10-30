Как вырастить на участке березу, чтобы она стала его украшением

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Береза — одно из самых известных деревьев средней полосы России и символ родных просторов. Чаще встречается береза обыкновенная, или повислая (Betula pendula, также известная как бородавчатая). Дерево отличается разветвленной корневой системой, которая потребляет много влаги и питательных веществ из почвы, что иногда создает сложные условия для соседних растений. Однако грамотный полив и подкормка помогают справиться с этим.

Фото: commons.wikimedia.org by John Price, PDM

Для небольших участков подойдут низкорослые виды берез, которые идеально смотрятся в миксбордерах и каменистых садах. Несмотря на свою декоративность, береза полезна во многих сферах. Почки, листья и сережки обладают целебными свойствами, из бересты получают деготь, а весной дерево дарит полезный березовый сок. Осенью береза радует золотой листвой, а ее кора может быть белой, желтой, розовой или черной.

Береза принадлежит к семейству березовых, где насчитывается около 120 видов, приспособленных к различным климатическим условиям. Виды делятся на четыре группы: Albae (с белой корой, например, обыкновенная и пушистая береза), Nanae (карликовые виды), Costata (деревья с декоративной корой и плотной древесиной) и Acuminatae (высокие субтропические виды).

Для посадки березы стоит выбирать молодые деревья. Наилучшее время — осень или ранняя весна, но возможно и зимнее укоренение с замороженным комом земли. Березу можно посадить на почвах разного типа, но предпочтительны легкие грунты с нейтральной кислотностью.

Размножение березы проходит в основном семенами, однако некоторые виды, такие как даурская береза, также размножаются черенками. Уход за молодыми деревьями включает полив и защиту от паразитов, таких как трутовики и майские жуки. Обрезка березы проводится осторожно, так как дерево плохо переносит формирование кроны.

Береза полезна и для здоровья: весной собираются молодые листочки и почки, которые можно сушить и использовать как веники для бани. Весенний березовый сок собирается в надрезах ствола, его затем хранят в стеклянной посуде.

Среди наиболее интересных видов и сортов берез можно выделить карликовую березу (Betula nana), березу Максимовича с крупными листьями, плакучую березу с белой корой, китайскую белую березу с оранжевым оттенком коры и черную даурскую березу, которую отличает густая древесина и устойчивость к бедным почвам.

Сорта обыкновенной березы, такие как "Юнги' и "Пурпуреа', привлекают внимание необычной формой и расцветкой кроны.

Уточнения

Берёза (лат. Bétula) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые (Betulaceae).

