8 необычных видов огурцов: что выбрать для оригинального огорода

4:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы давно известны как привычные овощи, но современные селекционеры раздвигают границы возможного, создавая экзотические сорта: белые, желтые, крохотные и гигантские. Энтузиасты с удовольствием экспериментируют с новинками, дополняя грядки редкими экземплярами из семейства тыквенных, такими как мелотрия, трихозант и момордика.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, CC BY-SA 4.0

Китайские огурцы - растения с длиной стебля до 3,5 м и плодами от 40 до 90 см. Они отличаются неприхотливостью, устойчивостью к вредителям и заболеваниям. Подходят для выращивания в открытом грунте, теплицах и на тенистых участках. Для их развития потребуется опора и стандартный уход, как для обычных огурцов: полив, подкормки, прополка.

Плодоносят китайские огурцы до первых заморозков, плоды не горчат, имеют нежный сладковатый вкус с лёгким ароматом, напоминающим арбуз. Форма огурцов может подсказывать, каких веществ не хватает растениям: крючковатые свидетельствуют о нехватке азота, тонкие — бора, грушевидные — калия, мелкие и безвкусные — кальция. Из недостатков можно отметить, что плоды быстро теряют свежесть, поэтому их лучше употреблять сразу после сбора.

Армянские огурцы родом из Центральной Азии, их популярные сорта — "Богатырь Белый" и "Дыня Серебристая". Плоды могут достигать веса 1 кг и длины 50 см. Они отличаются продолжительным плодоношением и устойчивостью к перепадам температуры. Армянские огурцы имеют плети до 4 м и нуждаются в опоре.

Итальянские огурцы, такие как сорта "Арбуззе" и "Баррезе", похожи на армянские по внешнему виду. "Арбуззе" обладает светло-зелёной кожурой и немного сладким вкусом, напоминающим арбуз, а "Баррезе" со временем меняет цвет на оранжево-жёлтый и напоминает по вкусу дыню.

Огурец-лимон, сорт "Хрустальное яблоко", разработанный английскими селекционерами, отличается формой плодов, которые напоминают лимон. Для его выращивания лучше использовать рассаду. Стебель растения достигает длины 6 м, а плоды лучше собирать на ранней стадии.

Белые огурцы, такие как "Снежный барс" и "Белый ангел", выделяются необычной окраской и выдерживают высокие температуры до +45°C. Плоды длиной до 20 см имеют мягкий сладковатый вкус, но быстро перерастают.

Мелотрия шершавая, или мини-огурец, родом из Африки. Эта многолетняя лиана ценится за декоративные свойства и маленькие плоды, напоминающие арбузы, которые подходят для засолки.

Момордика, или индийский огурец, представляет собой необычное растение, пригодное для выращивания на подоконнике. Его плоды по мере созревания меняют цвет и форму, превращаясь в "крокодильи пасти" с яркими семенами.

Трихозант - змеевидный огурец из Юго-Восточной Азии. Плоды длиной до 1,2 м извиваются, будто змеи, и меняют цвет с зелёного на красно-оранжевый по мере созревания. Цветки напоминают снежинки, что придаёт растению ещё больше декоративности.

Тладианта сомнительная, известная как красный огурец, — многолетняя лиана из Юго-Восточной Азии. Она цветет ярко-желтыми цветками, а её плоды по мере созревания краснеют и становятся сладкими. Растение требует частых поливов, но плохо переносит переувлажнение. Тладианта может расти на одном месте до 10 лет без пересадки.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

