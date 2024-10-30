Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава Коркино Лощинина ушла в отставку из-за цыганской проблемы
Бывшего мужа Натали Портман застали за поцелуем с неизвестной девушкой
Банки начали приостанавливать выдачу семейной ипотеки
Зимние секреты: как сохранить волосы здоровыми и красивыми
Певица Максим поздравила дочку с днём рождения: глаза-то папины
Как вырастить на участке березу, чтобы она стала его украшением
Франция увидела угрозу мировой экономике в санкциях против нефти из России
Тарантино оценил провалившегося в прокате Джокера 2
Акценты: мэрии Москвы может не хватить ресурсов для продления МЦД

8 необычных видов огурцов: что выбрать для оригинального огорода

4:02
Садоводство

Огурцы давно известны как привычные овощи, но современные селекционеры раздвигают границы возможного, создавая экзотические сорта: белые, желтые, крохотные и гигантские. Энтузиасты с удовольствием экспериментируют с новинками, дополняя грядки редкими экземплярами из семейства тыквенных, такими как мелотрия, трихозант и момордика.

8 необычных видов огурцов: что выбрать для оригинального огорода
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, CC BY-SA 4.0

Китайские огурцы - растения с длиной стебля до 3,5 м и плодами от 40 до 90 см. Они отличаются неприхотливостью, устойчивостью к вредителям и заболеваниям. Подходят для выращивания в открытом грунте, теплицах и на тенистых участках. Для их развития потребуется опора и стандартный уход, как для обычных огурцов: полив, подкормки, прополка.

Плодоносят китайские огурцы до первых заморозков, плоды не горчат, имеют нежный сладковатый вкус с лёгким ароматом, напоминающим арбуз. Форма огурцов может подсказывать, каких веществ не хватает растениям: крючковатые свидетельствуют о нехватке азота, тонкие — бора, грушевидные — калия, мелкие и безвкусные — кальция. Из недостатков можно отметить, что плоды быстро теряют свежесть, поэтому их лучше употреблять сразу после сбора.

Армянские огурцы родом из Центральной Азии, их популярные сорта — "Богатырь Белый" и "Дыня Серебристая". Плоды могут достигать веса 1 кг и длины 50 см. Они отличаются продолжительным плодоношением и устойчивостью к перепадам температуры. Армянские огурцы имеют плети до 4 м и нуждаются в опоре.

Итальянские огурцы, такие как сорта "Арбуззе" и "Баррезе", похожи на армянские по внешнему виду. "Арбуззе" обладает светло-зелёной кожурой и немного сладким вкусом, напоминающим арбуз, а "Баррезе" со временем меняет цвет на оранжево-жёлтый и напоминает по вкусу дыню.

Огурец-лимон, сорт "Хрустальное яблоко", разработанный английскими селекционерами, отличается формой плодов, которые напоминают лимон. Для его выращивания лучше использовать рассаду. Стебель растения достигает длины 6 м, а плоды лучше собирать на ранней стадии.

Белые огурцы, такие как "Снежный барс" и "Белый ангел", выделяются необычной окраской и выдерживают высокие температуры до +45°C. Плоды длиной до 20 см имеют мягкий сладковатый вкус, но быстро перерастают.

Мелотрия шершавая, или мини-огурец, родом из Африки. Эта многолетняя лиана ценится за декоративные свойства и маленькие плоды, напоминающие арбузы, которые подходят для засолки.

Момордика, или индийский огурец, представляет собой необычное растение, пригодное для выращивания на подоконнике. Его плоды по мере созревания меняют цвет и форму, превращаясь в "крокодильи пасти" с яркими семенами.

Трихозант - змеевидный огурец из Юго-Восточной Азии. Плоды длиной до 1,2 м извиваются, будто змеи, и меняют цвет с зелёного на красно-оранжевый по мере созревания. Цветки напоминают снежинки, что придаёт растению ещё больше декоративности.

Тладианта сомнительная, известная как красный огурец, — многолетняя лиана из Юго-Восточной Азии. Она цветет ярко-желтыми цветками, а её плоды по мере созревания краснеют и становятся сладкими. Растение требует частых поливов, но плохо переносит переувлажнение. Тладианта может расти на одном месте до 10 лет без пересадки.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Еда и рецепты
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес Аудио 
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Новости спорта
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Фицо принципиально встал на сторону России, обвинив НАТО поддержке войны на Украине Любовь Степушова Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Последние материалы
Иверская икона Божьей Матери: история и значение чудотворного образа
В Москве госпитализировали актёра сериала Интерны
Назван фактор риска нездоровья мозга в среднем возрасте
Иверская икона Божьей Матери: повод задуматься о своей жизни и желаниях
Как подготовить животное к переезду в новый дом
8 необычных видов огурцов: что выбрать для оригинального огорода
Певица Mia Boyka отреагировала на плевок в лицо от квадроберши: я ни о чём не жалею
Рост digital-рекламы: букмекеры становятся ключевыми игроками в Рунет
Названы имена самых высокооплачиваемых артистов на новогодних корпоративах
Фастфуд стал причиной потери зрения у школьника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.