Секреты садоводов: как размножить клубнику и сохранить сорт

2:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Размножение клубники делением куста — простой и эффективный метод, позволяющий получить больше растений на участке без затрат на покупку посадочного материала. Этот способ подходит для садоводов, стремящихся сохранить сортовые характеристики и ускорить плодоношение новых кустов.

Фото: /photogallery.nrcs.usda.gov by Photo by Lynn Betts is licensed under https://photogallery.nrcs.usda.gov/res/sites/photogallery/

Преимущества деления куста

Молодые кусты, полученные делением, сохраняют сортовые особенности и начинают плодоносить гораздо быстрее, чем растения, выращенные из семян. Этот метод лёгок в исполнении и обладает высокой результативностью.

Выбор материнского растения

Успешное размножение зависит от выбора здорового куста без повреждений и признаков болезней. Оптимальным возрастом маточного растения считается 2–3 года, так как сильные кусты дают жизнеспособное потомство.

Оптимальные сроки деления

Лучшее время для деления — ранняя весна или конец августа — начало сентября. Весной процедуру проводят после оттаивания почвы, но до начала активного роста. Осенью важно завершить деление за месяц до заморозков, чтобы растения успели укорениться.

Подготовка к делению

Перед началом деления кусты обильно поливают. Инструменты дезинфицируют, чтобы избежать инфекций, и готовят грядки, удобрив почву.

Правильная техника деления

Куст аккуратно выкапывают, удаляют лишнюю землю и промывают корни. Затем острым ножом разделяют на части, каждая из которых должна иметь корневую систему и листья. Срезы обрабатывают древесной золой.

Посадка и уход за новыми кустами

Разделённые растения высаживают на грядки на расстоянии не менее 30 см, чтобы обеспечить простор для развития. Глубина посадки должна совпадать с уровнем корневой шейки. После посадки необходимы обильный полив и защита от солнца. Удаление сорняков и рыхление почвы ускоряют укоренение.

Возможные проблемы и их решения

Неудачи связаны с нарушением технологии: пересушивание корней, глубокая посадка или недостаток воды могут привести к гибели растений. Соблюдение рекомендаций помогает избежать этих проблем.

Признаки успешного укоренения

Через две-три недели после посадки растения показывают признаки успешного укоренения: появляются новые листья, а существующая листва приобретает интенсивный зелёный цвет, сигнализируя о здоровье куста.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

