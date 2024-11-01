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Хотите урожайную клубнику? Попробуйте финский метод укрывного материала

1:24
Садоводство

Получить богатый урожай клубники можно, используя финский метод, который садоводы высоко ценят за его эффективность и простоту.

Хотите урожайную клубнику? Попробуйте финский метод укрывного материала
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Как вырастить клубнику по финскому методу

Основная идея финского метода — высадка рассады на укрывной материал. Для грядок выбирают солнечный участок, располагая их с юга на север. Кусты клубники можно высаживать в один, два или три ряда.

  • Формирование грядок: высокие грядки (около 40 см) делают шириной 50-60 см. В центре грядки укладывают перфорированный шланг или капельную ленту для полива, один конец подключают к шлангу, а другой закрывают заглушкой.
  • Укрывной материал: поверх грядок натягивают укрывной материал и делают в нем отверстия диаметром 7–10 см, расположенные в шахматном порядке: Расстояние между отверстиями — 25–30 см, а между рядами — 30–35 см.
  • Высадка и уход: в подготовленные отверстия высаживают кусты клубники. Уход за растениями включает регулярный полив, внесение удобрений и обрезку усов.

Этот метод способствует удержанию влаги, предотвращает рост сорняков и позволяет растениям развиваться быстрее.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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