Хотите урожайную клубнику? Попробуйте финский метод укрывного материала

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Получить богатый урожай клубники можно, используя финский метод, который садоводы высоко ценят за его эффективность и простоту.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Как вырастить клубнику по финскому методу

Основная идея финского метода — высадка рассады на укрывной материал. Для грядок выбирают солнечный участок, располагая их с юга на север. Кусты клубники можно высаживать в один, два или три ряда.

Формирование грядок : высокие грядки (около 40 см) делают шириной 50-60 см. В центре грядки укладывают перфорированный шланг или капельную ленту для полива, один конец подключают к шлангу, а другой закрывают заглушкой.

: высокие грядки (около 40 см) делают шириной 50-60 см. В центре грядки укладывают перфорированный шланг или капельную ленту для полива, один конец подключают к шлангу, а другой закрывают заглушкой. Укрывной материал : поверх грядок натягивают укрывной материал и делают в нем отверстия диаметром 7–10 см, расположенные в шахматном порядке: Расстояние между отверстиями — 25–30 см, а между рядами — 30–35 см.

: поверх грядок натягивают укрывной материал и делают в нем отверстия диаметром 7–10 см, расположенные в шахматном порядке: Расстояние между отверстиями — 25–30 см, а между рядами — 30–35 см. Высадка и уход: в подготовленные отверстия высаживают кусты клубники. Уход за растениями включает регулярный полив, внесение удобрений и обрезку усов.

Этот метод способствует удержанию влаги, предотвращает рост сорняков и позволяет растениям развиваться быстрее.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

