Хотите урожайную клубнику? Попробуйте финский метод укрывного материала

Получить богатый урожай клубники можно, используя финский метод, который садоводы высоко ценят за его эффективность и простоту.
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Как вырастить клубнику по финскому методу
Основная идея финского метода — высадка рассады на укрывной материал. Для грядок выбирают солнечный участок, располагая их с юга на север. Кусты клубники можно высаживать в один, два или три ряда.
Формирование грядок: высокие грядки (около 40 см) делают шириной 50-60 см. В центре грядки укладывают перфорированный шланг или капельную ленту для полива, один конец подключают к шлангу, а другой закрывают заглушкой.
Укрывной материал: поверх грядок натягивают укрывной материал и делают в нем отверстия диаметром 7–10 см, расположенные в шахматном порядке: Расстояние между отверстиями — 25–30 см, а между рядами — 30–35 см.
Высадка и уход: в подготовленные отверстия высаживают кусты клубники. Уход за растениями включает регулярный полив, внесение удобрений и обрезку усов.
Этот метод способствует удержанию влаги, предотвращает рост сорняков и позволяет растениям развиваться быстрее.
Уточнения
Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.