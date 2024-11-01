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Как приготовить компост из листвы и улучшить почву на участке

1:16
Садоводство

Опавшая листва — не отход, а ценный материал для создания компоста. Опытные садоводы используют ее, чтобы обогатить почву на участке, и вот как сделать это правильно.

Как приготовить компост из листвы и улучшить почву на участке
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Klykov, CC BY 3.0

Как приготовить компост из листвы

  • Закладка в компостер: поместите опавшую листву в компостер, чередуя со слоями почвы толщиной 5–10 см. Если листву и почва сухие, слегка увлажните их водой.
  • Добавьте траву и ботву: для ускорения процесса разложения добавьте скошенную траву и мягкую ботву, а также сорняки без семян и кухонные отходы растительного происхождения.
  • Смягчение кислотности: чтобы нейтрализовать кислотность компоста, посыпьте слои доломитовой мукой, мелом, древесной золой или гашеной известью.
  • Ускорение созревания: в процессе компостирования используйте ЭМ-препараты или поливайте компост раствором азотных удобрений, например, аммиачной селитры или мочевины. Это ускорит созревание и позволит быстрее получить качественное удобрение.

Таким образом, вместо того чтобы выбрасывать листву, можно сделать из нее полезный компост, который обогатит почву и улучшит урожай.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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