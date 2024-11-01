Как приготовить компост из листвы и улучшить почву на участке

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опавшая листва — не отход, а ценный материал для создания компоста. Опытные садоводы используют ее, чтобы обогатить почву на участке, и вот как сделать это правильно.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Klykov, CC BY 3.0

Как приготовить компост из листвы

Закладка в компостер : поместите опавшую листву в компостер, чередуя со слоями почвы толщиной 5–10 см. Если листву и почва сухие, слегка увлажните их водой.

: поместите опавшую листву в компостер, чередуя со слоями почвы толщиной 5–10 см. Если листву и почва сухие, слегка увлажните их водой. Добавьте траву и ботву : для ускорения процесса разложения добавьте скошенную траву и мягкую ботву, а также сорняки без семян и кухонные отходы растительного происхождения.

: для ускорения процесса разложения добавьте скошенную траву и мягкую ботву, а также сорняки без семян и кухонные отходы растительного происхождения. Смягчение кислотности : чтобы нейтрализовать кислотность компоста, посыпьте слои доломитовой мукой, мелом, древесной золой или гашеной известью.

: чтобы нейтрализовать кислотность компоста, посыпьте слои доломитовой мукой, мелом, древесной золой или гашеной известью. Ускорение созревания: в процессе компостирования используйте ЭМ-препараты или поливайте компост раствором азотных удобрений, например, аммиачной селитры или мочевины. Это ускорит созревание и позволит быстрее получить качественное удобрение.

Таким образом, вместо того чтобы выбрасывать листву, можно сделать из нее полезный компост, который обогатит почву и улучшит урожай.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

