Как приготовить компост из листвы и улучшить почву на участке

Опавшая листва — не отход, а ценный материал для создания компоста. Опытные садоводы используют ее, чтобы обогатить почву на участке, и вот как сделать это правильно.
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Как приготовить компост из листвы
Закладка в компостер: поместите опавшую листву в компостер, чередуя со слоями почвы толщиной 5–10 см. Если листву и почва сухие, слегка увлажните их водой.
Добавьте траву и ботву: для ускорения процесса разложения добавьте скошенную траву и мягкую ботву, а также сорняки без семян и кухонные отходы растительного происхождения.
Смягчение кислотности: чтобы нейтрализовать кислотность компоста, посыпьте слои доломитовой мукой, мелом, древесной золой или гашеной известью.
Ускорение созревания: в процессе компостирования используйте ЭМ-препараты или поливайте компост раствором азотных удобрений, например, аммиачной селитры или мочевины. Это ускорит созревание и позволит быстрее получить качественное удобрение.
Таким образом, вместо того чтобы выбрасывать листву, можно сделать из нее полезный компост, который обогатит почву и улучшит урожай.
Уточнения
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).