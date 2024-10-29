Какие деревья и кустарники не стоит сажать осенью

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя посадка новых растений — популярное занятие у садоводов. Однако, стоит помнить, что не все деревья и кустарники хорошо приживаются в это время года: некоторые могут не перенести зимние морозы.

Фото: pixabay.com by Manseok Kim, PDM

Какие растения не стоит сажать осенью?

Персик, абрикос, миндаль и другие теплолюбивые деревья : эти деревья чувствительны к зимним холодам, так как их корневая система не успевает полностью сформироваться. Кроме того, весенние заморозки могут погубить ранние цветки. Чтобы избежать этих рисков, лучше высаживать теплолюбивые деревья весной, когда почва уже достаточно прогрета и ночные заморозки маловероятны.

: эти деревья чувствительны к зимним холодам, так как их корневая система не успевает полностью сформироваться. Кроме того, весенние заморозки могут погубить ранние цветки. Чтобы избежать этих рисков, лучше высаживать теплолюбивые деревья весной, когда почва уже достаточно прогрета и ночные заморозки маловероятны. Вишня, черешня, слива и другие косточковые деревья : осенняя посадка не подходит для косточковых деревьев, так как они плохо переносят пересадку и могут не прижиться. Вдобавок они рано зацветают, поэтому бутоны могут подмерзнуть при весенних похолоданиях. Посадка весной позволяет деревьям легче адаптироваться и развиваться.

: осенняя посадка не подходит для косточковых деревьев, так как они плохо переносят пересадку и могут не прижиться. Вдобавок они рано зацветают, поэтому бутоны могут подмерзнуть при весенних похолоданиях. Посадка весной позволяет деревьям легче адаптироваться и развиваться. Глициния, барбарис, каштан и другие декоративные кустарники: эти кустарники нуждаются в длительном времени для укоренения и предпочитают теплый климат. Если высаживать их осенью, они могут не успеть адаптироваться и не пережить зиму. Весенняя посадка дает кустарникам больше шансов на успешный рост и защиту от весенних заморозков.

Осенняя посадка подходит не для всех растений. В большинстве случаев теплолюбивые и чувствительные к холодам виды лучше сажать весной, когда они активны и могут легко адаптироваться к новым условиям, позволяя вам наслаждаться их красотой и урожаем.

Уточнения

Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

