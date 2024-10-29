Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Перми в 2027 году появится центр пляжных видов спорта
Родри из Манчестер Сити стал обладателем Золотого мяча
Фруктоза: злая двойняшка для диабетиков и людей с избыточным весом
Дюжев запрещает сыновьям смотреть Бригаду: как жестокие фильмы отражаются на психике детей
Уличные тренировки осенью: как оставаться активным в холодное время года
Устраните отеки: секреты от нутрициолога, которые изменят вашу жизнь
Правительство увидело перспективу запуска рейсов в Танзанию
Как сократить расходы на такси: лучшие лайфхаки
Секреты чистки лица дома: эффективные методы для чистой кожи

Какие деревья и кустарники не стоит сажать осенью

1:51
Садоводство

Осенняя посадка новых растений — популярное занятие у садоводов. Однако, стоит помнить, что не все деревья и кустарники хорошо приживаются в это время года: некоторые могут не перенести зимние морозы.

Какие деревья и кустарники не стоит сажать осенью
Фото: pixabay.com by Manseok Kim, PDM

Какие растения не стоит сажать осенью?

  • Персик, абрикос, миндаль и другие теплолюбивые деревья: эти деревья чувствительны к зимним холодам, так как их корневая система не успевает полностью сформироваться. Кроме того, весенние заморозки могут погубить ранние цветки. Чтобы избежать этих рисков, лучше высаживать теплолюбивые деревья весной, когда почва уже достаточно прогрета и ночные заморозки маловероятны.
  • Вишня, черешня, слива и другие косточковые деревья: осенняя посадка не подходит для косточковых деревьев, так как они плохо переносят пересадку и могут не прижиться. Вдобавок они рано зацветают, поэтому бутоны могут подмерзнуть при весенних похолоданиях. Посадка весной позволяет деревьям легче адаптироваться и развиваться.
  • Глициния, барбарис, каштан и другие декоративные кустарники: эти кустарники нуждаются в длительном времени для укоренения и предпочитают теплый климат. Если высаживать их осенью, они могут не успеть адаптироваться и не пережить зиму. Весенняя посадка дает кустарникам больше шансов на успешный рост и защиту от весенних заморозков.

Осенняя посадка подходит не для всех растений. В большинстве случаев теплолюбивые и чувствительные к холодам виды лучше сажать весной, когда они активны и могут легко адаптироваться к новым условиям, позволяя вам наслаждаться их красотой и урожаем.

Уточнения

Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Экономика и бизнес
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами Аудио 
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Садоводство, цветоводство
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку Аудио 
Моторист раскрыл простой способ узнать остаточную мощность автомобиля
Авто
Моторист раскрыл простой способ узнать остаточную мощность автомобиля Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Тонкодисперсная пыль угрожает здоровью мозга и вызывает деменцию Игорь Буккер Вездеход Пластун. Российский универсальный боец для сложных условий Дмитрий Плотников Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала! Анжела Якубовская
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Последние материалы
Дюжев запрещает сыновьям смотреть Бригаду: как жестокие фильмы отражаются на психике детей
Уличные тренировки осенью: как оставаться активным в холодное время года
Устраните отеки: секреты от нутрициолога, которые изменят вашу жизнь
Правительство увидело перспективу запуска рейсов в Танзанию
Как сократить расходы на такси: лучшие лайфхаки
Секреты чистки лица дома: эффективные методы для чистой кожи
Депутаты заявили о препятствиях для введения туристического налога
Необычный лайфхак для консервации от профессионального повара
Крыса в углу. Владимир Зеленский задумал поднять ставки в игре
Кофеин и головные боли: помощь или причина страданий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.