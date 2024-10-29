Ошибки в уходе за гортензией, которые могут погубить цветок

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гортензия становится всё более популярной благодаря своей утончённой красоте. Однако, чтобы цветок проявил себя в полной мере, его необходимо выращивать в особых условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Hectonichus, CC BY-SA 3.0

Важные условия для гортензии

Влажность : гортензия — влаголюбивое растение, поэтому для нее необходима высокая влажность. При этом нельзя высаживать цветок рядом с деревьями, которые активно поглощают воду, иначе гортензии может не хватить влаги.

: гортензия — влаголюбивое растение, поэтому для нее необходима высокая влажность. При этом нельзя высаживать цветок рядом с деревьями, которые активно поглощают воду, иначе гортензии может не хватить влаги. Освещение : для гортензии не требуется постоянный солнечный свет. Она предпочитает полутень, где условия для её роста наиболее благоприятные. Не забывайте учитывать этот фактор при выборе места для посадки.

: для гортензии не требуется постоянный солнечный свет. Она предпочитает полутень, где условия для её роста наиболее благоприятные. Не забывайте учитывать этот фактор при выборе места для посадки. Кислотность почвы : в отличие от многих других растений, гортензии подходит кислый грунт, с показателем pH не ниже 5. Это важное условие для здоровья и цвета растения.

: в отличие от многих других растений, гортензии подходит кислый грунт, с показателем pH не ниже 5. Это важное условие для здоровья и цвета растения. Качество почвы: перед высадкой гортензии стоит позаботиться о том, чтобы почва была обогащена необходимыми питательными веществами. Восстановленная и удобренная почва обеспечит рост и красоту цветка, который станет настоящим украшением сада.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

