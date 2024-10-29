Как неправильное соседство убивает ваши растения: секреты успешного огорода

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Важность соблюдения принципов совместимости растений в саду и огороде трудно переоценить. Неправильное соседство может привести к угнетению роста культур и даже их гибели. Многие растения выделяют в почву вещества, которые могут подавлять другие, или имеют общие болезни и вредителей, что повышает риск заражения. Например, не следует сажать рядом яблони и груши с хвойными деревьями, а также персики с вишнями и черешнями. Кроме того, разница в высоте растений может стать проблемой: низкорослые культуры могут затеняться высокими, что негативно сказывается на их урожайности.

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При выборе места для высадки овощей также следует учитывать совместимость. Например, нельзя сажать морковь с укропом, бобы с перцем, а картофель с помидорами и огурцами. Неправильное соседство может снизить качество и объем урожая. То же касается цветов: розы нельзя сажать рядом с пионами или тюльпанами, поскольку это может привести к их угнетению.

Однако существуют и растения, которые хорошо сосуществуют, улучшая рост друг друга. Например, яблони в компании с грушами и сливами способствуют лучшему развитию всех культур. Умелое сочетание растений может значительно повысить урожайность и защитить их от вредителей.

Уточнения

Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).

