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Как осенние семена обеспечивают крепкие растения весной

1:14
Садоводство

Подзимний посев — это метод, который позволяет огородникам получить более крепкие и выносливые растения. Сажая семена осенью, они подвержены закаливанию благодаря холодным температурам, что делает их устойчивыми к весенним перепадам погоды и болезням. Это также позволяет получить ранний урожай, на 10-14 дней раньше весеннего посева. Однако, к этому методу стоит подходить с осторожностью: необходимо использовать в 1,5-2 раза больше семян, и ранние всходы могут пострадать от повторных заморозков.

Как осенние семена обеспечивают крепкие растения весной
Фото: commons.wikimedia.org by Oksana Lastochkina, CC BY-SA 4.0

Важно правильно выбрать время для посадки — семена должны быть высажены при стабильно низких температурах. Для подзимнего посева подходят как овощи (морковь, свекла, редис), так и зелень (укроп, петрушка), а также морозостойкие цветы (календула, астра). Успех такой посадки зависит от выбора сертифицированного семенного материала, который обеспечит высокую всхожесть и хорошее качество урожая. Подзимний посев — это идеальный способ максимально эффективно использовать пространство на огороде и сэкономить время весной.

Уточнения

Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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