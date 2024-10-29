Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем снижать холестерин: важные шаги к здоровью сердца
Банк ВТБ выплатил 3,2 млрд рублей своим руководителям
Экс-футболист Деменко назвал матч между "Зенитом" и "Локомотивом" хорошим: итог закономерен
Как выбрать кроссовер до 450 тысяч: топ доступных вариантов
Как освежить потолок: доступные идеи для кошелька любой толщины
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
В Чехии найдены древние захоронения и артефакты бронзового века
Как сохранить пальто в идеальном состоянии этой осенью?
В Армении число российских туристов сократилось на 21,6%

Как правильно посеять газон: секреты идеального ландшафта

1:14
Садоводство

Газон — важный элемент ландшафтного дизайна, который делает участок аккуратным и привлекательным. Он служит фоном для других растений и может использоваться для зонирования. Чтобы добиться красивого и здорового газона, важно правильно выбрать время для посева. Оптимальные сезоны — весна и осень, когда почва влажная, а температуры умеренные. Подходящие условия включают отсутствие сильных дождей и ветер.

Как правильно посеять газон: секреты идеального ландшафта
Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, CC BY-SA 4.0

Интересным вариантом является посев газонной травы под зиму. Этот метод позволяет семенам пройти естественную стратификацию, что делает их более устойчивыми к болезням и неблагоприятным условиям. Лучше выбирать морозоустойчивые сорта трав. Успех зимнего посева зависит от температуры — лучше всего сажать, когда она колеблется от 0 до +5 градусов. Для защиты семян рекомендуется мульчирование почвы торфом.

Таким образом, ключ к успешному выращиванию газона заключается в выборе правильного времени и методах подготовки участка. Заботясь о газоне, можно создать красивое и функциональное пространство на своем участке.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Авто
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости Аудио 
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Еда и рецепты
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес Аудио 
Моторист раскрыл простой способ узнать остаточную мощность автомобиля
Авто
Моторист раскрыл простой способ узнать остаточную мощность автомобиля Аудио 
Популярное
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй

Зачем каждый год при посадке картофеля в каждую лунку добавлять горох или бобы? Опытные огородники знают ответ на этот вопрос: благодаря такому приёму можно получить великолепный урожай.

Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
АК-12. Современный рестайлинг легендарного автомата Калашникова Дмитрий Плотников Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала! Анжела Якубовская Израиль — Иран. Ракетная атака, удовлетворившая общественное мнение всех участников Юрий Бочаров
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Сводка с фронта: аналитики из США поставили армию России на первое место рейтинга, в офисе Зеленского уныние
Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта
Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта
Последние материалы
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
В Чехии найдены древние захоронения и артефакты бронзового века
Как сохранить пальто в идеальном состоянии этой осенью?
В Армении число российских туристов сократилось на 21,6%
Валерия Федорович призналась, что разведена со вторым супругом
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Как подготовить и сварить тыкву, чтобы она как следует приготовилась и получилась мягкой
Гибрид Honda CR-V — стремительный и технологичный кроссовер
Новый год на Кубе: россияне выбирают латиноамериканский отдых
Египет отложил поставку 430 тысяч тонн российской пшеницы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.