Как вырастить бегонию в горшках: советы садоводам

Если у вас не так много места в саду, вы можете вырастить бегонию в горшке. Чтобы вырастить бегонии в горшке, используйте грунт с добавлением торфа. Он хорошо удерживает влагу. Бегония предпочитает более влажную почву.
Также важно выращивать растение при ярком свете, но не под прямыми солнечными лучами, а при рассеянном свете. Прямые солнечные лучи могут обжечь листья и цветы растения.
Недостаток света опасен из-за отсутствия цветения бегоний. Подкармливают растение в период активного роста — летом.
Выбирайте универсальные удобрения для цветов. Также можно добавить в почву удобрение, содержащее фосфор. Этот минерал способствует цветению бегоний.
В качестве альтернативы вы можете сделать удобрение самостоятельно, используя органические ингредиенты. Также для подкормки можно использовать компост.
Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые.
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