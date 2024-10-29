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Как вырастить бегонию в горшках: советы садоводам

1:03
Садоводство

Как вырастить бегонию

Если у вас не так много места в саду, вы можете вырастить бегонию в горшке. Чтобы вырастить бегонии в горшке, используйте грунт с добавлением торфа. Он хорошо удерживает влагу. Бегония предпочитает более влажную почву.

Как вырастить бегонию в горшках: советы садоводам
Фото: creativecommons.org by geoff mckay is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Также важно выращивать растение при ярком свете, но не под прямыми солнечными лучами, а при рассеянном свете. Прямые солнечные лучи могут обжечь листья и цветы растения.

Недостаток света опасен из-за отсутствия цветения бегоний. Подкармливают растение в период активного роста — летом.

Как и чем удобрять бегонию в горшке

Выбирайте универсальные удобрения для цветов. Также можно добавить в почву удобрение, содержащее фосфор. Этот минерал способствует цветению бегоний.

В качестве альтернативы вы можете сделать удобрение самостоятельно, используя органические ингредиенты. Также для подкормки можно использовать компост.

Уточнения

Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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