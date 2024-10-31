Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России зафиксировали резкий рост цен на аренду жилья
Тыква: лучший источник витаминов в осеннем рационе
Питание для души: продукты, которые защищают от стресса
Семикратный рост мошенничества: аферисты наживаются на оплате ЖКУ
Певица Нюша рассказала о борьбе с депрессией: собирала свой мир обратно
Ольга Бузова поставила на место впавшую в истерику блогера Лерчек
Кинолог Голубев развеял миф про виляющий хвост собаки
В Совфеде предложили запретить празднование Хэллоуина в школах и университетах
Арендные ставки в России обновили исторические максимумы

Как посадить лук-севок под зиму: советы для обильного урожая

1:22
Садоводство

Сейчас отличное время подумать о культурах для посадки под зиму. Это поможет вам заблаговременно подготовиться к посадочным работам.

Как посадить лук-севок под зиму: советы для обильного урожая
Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Одним из лучших вариантов является лук-севок — он прекрасно переносит холод и хорошо развивается даже в условиях низких температур. Чтобы обеспечить обильный урожай, стоит учесть несколько важных правил.

Основные правила посадки лука-севка под зиму

Дата посадки

Правильно выбранное время для посадки — ключевой момент. Идеально начинать примерно за месяц до установления постоянных холодов, когда температура опускается до около -3 градусов. В таких условиях лук-севок не прорастет, но успеет укорениться, что обеспечит успешное развитие весной.

Процесс посадки

Посадку следует проводить аккуратно, соблюдая простые, но важные шаги. Сначала создайте бороздки глубиной около 3 см для семян. После закладки посадочного материала засыпьте бороздки слоем почвы, а затем добавьте слой перегноя. Между рядами важно оставить расстояние в 30 см для оптимального роста.

Соблюдая эти рекомендации, вы создадите все условия для хорошего зимнего развития лука-севка и обильного урожая.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Еда и рецепты
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Садоводство, цветоводство
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать Аудио 
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Новости спорта
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России Аудио 
Популярное
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза

Эксперт по питанию предупреждает: хурму стоит избегать тем, кто подвержен образованию камней в почках и страдает диабетом.

Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Последние материалы
Два ундециллиона рублей: смогут ли российские компании взыскать колоссальные штрафы с Google?
Как справиться со смертью домашнего питомца: советы психологов
Ксения Собчак высказалась о дуэте Сергея Шнурова и Инстасамки: музыканту будет трудно
10 перекусов перед сном, которые не повредят здоровью и сну
Откройте секреты идеального умывания лица от эксперта
Как победить усталость навсегда: ешьте эти 8 суперфудов
Байден укусил младенцев
Как приготовить домашнюю сгущёнку, которая вернёт вкус детства
Пугающие адаптации глубоководных существ: исследуем тайны океана
Наталья Подольская раскрыла, как Никита Пресняков спас девятилетнего брата: начал задыхаться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.