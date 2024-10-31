Как посадить лук-севок под зиму: советы для обильного урожая

Сейчас отличное время подумать о культурах для посадки под зиму. Это поможет вам заблаговременно подготовиться к посадочным работам.
Одним из лучших вариантов является лук-севок — он прекрасно переносит холод и хорошо развивается даже в условиях низких температур. Чтобы обеспечить обильный урожай, стоит учесть несколько важных правил.
Дата посадки
Правильно выбранное время для посадки — ключевой момент. Идеально начинать примерно за месяц до установления постоянных холодов, когда температура опускается до около -3 градусов. В таких условиях лук-севок не прорастет, но успеет укорениться, что обеспечит успешное развитие весной.
Процесс посадки
Посадку следует проводить аккуратно, соблюдая простые, но важные шаги. Сначала создайте бороздки глубиной около 3 см для семян. После закладки посадочного материала засыпьте бороздки слоем почвы, а затем добавьте слой перегноя. Между рядами важно оставить расстояние в 30 см для оптимального роста.
Соблюдая эти рекомендации, вы создадите все условия для хорошего зимнего развития лука-севка и обильного урожая.
Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
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