Клубника мечты: правила выбора почвы и участка для посадки

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если хотите собрать хороший урожай клубники, важно правильно выбрать место для её посадки.

Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Прежде всего, клубнике требуется солнечное место. Найдите участок, который находится под прямыми солнечными лучами большую часть дня.

Что касается почвы, для клубники лучше подойдут суглинистые или супесчаные почвы с уровнем кислотности от 5 до 6,5. Чтобы получить обильный урожай сладких ягод, посадите клубнику там, где раньше росли люпин, горчица, горох, фасоль, редис, свекла или лук.

Избегайте участков, где до этого росли малина, огурцы или пасленовые культуры, такие как баклажаны, томаты, картофель или перец. Если такие культуры ранее были на этом участке, рекомендуется обработать почву биофунгицидом для уничтожения грибков и бактерий.

Примерно за месяц до высадки перекопайте почву на глубину 30 см, добавив две столовые ложки нитрофоски на каждый квадратный метр. Затем разрыхлите почву и сформируйте грядки высотой 20-25 см, особенно это важно на влажных участках.

Ямы для посадки должны быть глубиной 25 см (в зависимости от размера корневой системы). Важно, чтобы корни свободно располагались в земле, не деформируясь при посадке.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

