Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять направлений для туристических поездок осенью по мнению экспертов МТС Travel
Маска для лица с какао: натуральный способ сделать кожу сияющей
VW сокращает расходы и оптимизирует производство: концерн ищет выход из кризиса
Реабилитолог рассказал о пользе йоги для здоровья
Консервация дачи к зиме: специалисты возьмут на себя ваши хлопоты
Урчание в животе: нормальный процесс или сигнал проблемы
Репа на нашей кухне: почему стоит вернуться к традициям
Ветеринар-мошенник похитил африканскую ежиху у москвички
Чем опасны пауки, если у них нет ядовитого жала

Опасные соседи: деревья, которые притягивают молнии к вашему участку

Садоводство

Молнии представляют опасность не только для имущества, но и для жизни, поэтому стоит максимально снизить вероятность их попадания вблизи вашего участка.

Опасные соседи: деревья, которые притягивают молнии к вашему участку
Фото: commons.wikimedia.org by Уве Тобаэ, CC BY-SA 3.0

Как выяснилось, некоторые деревья особенно привлекают молнии, превращаясь в своеобразные "магниты" для разрядов. Высаживать такие деревья рядом с домом небезопасно, и лучше заранее учесть этот фактор при планировании участка.

Деревья, с которыми стоит быть осторожнее

  1. Дуб
    Это мощное и красивое дерево, которым лучше любоваться издалека, особенно в грозу. Дубы чаще других деревьев притягивают молнии, поэтому их не рекомендуется сажать рядом с домом.
  2. Тополь
    Тополя часто высаживают возле выгребных ям из-за их способности поглощать много влаги, но молнии также попадают в них достаточно часто. Риск удара молнии слишком высок, чтобы сажать их рядом с жилищем.
  3. Сосна
    Сосны также часто становятся жертвой молний. Опасность усугубляется особенностью коры: при ударе молнии она разлетается на значительное расстояние, что может привести к травмам или повреждению построек.

Зная эти особенности, можно снизить риск попадания молнии вблизи дома и обеспечить дополнительную безопасность.

Уточнения

Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В США высказались об оставшихся у ВСУ танках Abrams
Военные новости
В США высказались об оставшихся у ВСУ танках Abrams Аудио 
Надежные авто, которые не боятся АИ-92: топ лучших моделей
Авто
Надежные авто, которые не боятся АИ-92: топ лучших моделей Аудио 
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Наука и техника
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей Аудио 
Популярное
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей

Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.

2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
В США сообщили о стремительных потерях ВСУ под Курском
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Последние материалы
Актёр Александр Ильин разоблачил фейк о своей операции
Легенда криминалистики: история первого детектора лжи
Можно ли красить ресницы тушью каждый день?
Минск на Новый год: секреты бюджетных поездок
Последствия ограничений на нефть: санкции против России дискредитируют Запад
Топ-5 упражнений для детской утренней зарядки
Кабачковая икра на зиму без уксуса: получается ярко-оранжевой, с нежной текстурой
Рецепт морковного десерта: удивите гостей необычным вкусом
Донорство спермы в России: как работает система и что нужно знать
Экий он, экотуризм!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.