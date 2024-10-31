Опасные соседи: деревья, которые притягивают молнии к вашему участку

Молнии представляют опасность не только для имущества, но и для жизни, поэтому стоит максимально снизить вероятность их попадания вблизи вашего участка.

Фото: commons.wikimedia.org by Уве Тобаэ, CC BY-SA 3.0

Как выяснилось, некоторые деревья особенно привлекают молнии, превращаясь в своеобразные "магниты" для разрядов. Высаживать такие деревья рядом с домом небезопасно, и лучше заранее учесть этот фактор при планировании участка.

Деревья, с которыми стоит быть осторожнее

Дуб

Это мощное и красивое дерево, которым лучше любоваться издалека, особенно в грозу. Дубы чаще других деревьев притягивают молнии, поэтому их не рекомендуется сажать рядом с домом. Тополь

Тополя часто высаживают возле выгребных ям из-за их способности поглощать много влаги, но молнии также попадают в них достаточно часто. Риск удара молнии слишком высок, чтобы сажать их рядом с жилищем. Сосна

Сосны также часто становятся жертвой молний. Опасность усугубляется особенностью коры: при ударе молнии она разлетается на значительное расстояние, что может привести к травмам или повреждению построек.

Зная эти особенности, можно снизить риск попадания молнии вблизи дома и обеспечить дополнительную безопасность.

Уточнения

Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.

