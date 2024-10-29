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Как нейтрализовать кислую почву с помощью хозяйственного мыла

1:08
Садоводство

Кислая почва — настоящая головная боль для садоводов, ведь она создаёт сложные условия для растений. В таких грунтах у растений часто наблюдается дефицит азота, так как полезные бактерии, которые участвуют в накоплении и усвоении этого элемента, погибают. Высокая кислотность разрушительно сказывается на микрофлоре почвы, мешая растениям нормально расти и развиваться.

Как нейтрализовать кислую почву с помощью хозяйственного мыла
Фото: Own work by M Tullottes, PDM

Одним из традиционных способов борьбы с повышенной кислотностью является использование хозяйственного мыла. Этот продукт давно зарекомендовал себя благодаря своим щелочным свойствам: уровень рН у него достигает 11-12 единиц, что позволяет эффективно нейтрализовать кислую среду.

Чтобы приготовить раствор для раскисления, натрите 3 куска хозяйственного мыла (по 100 граммов каждый) на крупной тёрке. Залейте мыльную стружку горячей водой и размешайте до полного растворения. Полученным раствором полейте почву из расчёта 10 литров на 1 квадратный метр.

Уточнения

По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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